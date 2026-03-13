Citroën lanza su primer híbrido en Argentina La marca francesa presenta una nueva versión del C4 equipada con tecnología híbrida. Qué trae y cuánto cuesta. Por Federico Bossio + Seguir en







El vehículo es híbrido suave.

Citroën lanzó a la venta una nueva versión del C4, proveniente de Europa, equipada con tecnología híbrida, una propuesta que combina eficiencia energética con el tradicional enfoque de la marca en el confort de marcha y el diseño distintivo. El nuevo Citroën C4 Hybrid se presenta en dos versiones e incorpora un sistema de electrificación ligera que combina un motor naftero turbo con un motor eléctrico integrado en la transmisión automática. Este conjunto permite optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones, además de ofrecer la posibilidad de circular en modo totalmente eléctrico en determinadas situaciones de manejo urbano.

La motorización se asocia a una transmisión automática electrificada de doble embrague, diseñada para mejorar la suavidad en los cambios y la respuesta del vehículo. El sistema también permite recuperar energía durante las desaceleraciones y frenadas, almacenándola en una batería de 48 voltios que alimenta el motor eléctrico. En términos de desempeño, la tecnología híbrida permite reducir el consumo y mejorar la eficiencia general del vehículo sin comprometer las prestaciones. Además, el sistema contribuye a una conducción más silenciosa y fluida, especialmente en entornos urbanos.

citroen-c4-hibrido- Diseño exterior El diseño exterior mantiene el estilo característico del modelo, con líneas aerodinámicas y una estética que combina rasgos de sedán y SUV. En el interior, el C4 prioriza el confort con los asientos Advanced Comfort, desarrollados por Citroën para ofrecer mayor ergonomía y absorción de irregularidades en el camino.

El equipamiento tecnológico incluye una pantalla multimedia central, conectividad para smartphones y un conjunto de asistencias a la conducción destinadas a mejorar la seguridad y la experiencia al volante.

citroen-c4-hibrido-2 ¿Cuánto cuesta? Citroën C4 PLUS: $ 45.900.000

Citroën C4 MAX: $ 59.900.000 Con esta versión híbrida del C4, Citroën avanza en su estrategia de electrificación, incorporando tecnologías orientadas a mejorar la eficiencia energética y la experiencia de manejo sin abandonar el foco histórico de la marca en el confort y la practicidad.