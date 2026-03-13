Tras los rumores con Mbappé: cuáles son todas las parejas que tuvo Ester Expósito

La actriz española despertó interés en todo el mundo desde su salto a la fama en televisión. Con el tiempo, distintos nombres aparecieron asociados a su historia sentimental.

La vida personal de Ester Expósito volvió a ocupar los títulos más importantes de los medios especializados en espectáculos después de que circularan versiones que la relacionan con el futbolista Kylian Mbappé . El interés por sus relaciones sentimentales creció en los últimos años, impulsado por su popularidad internacional y la gran repercusión que genera cada aspecto de su vida privada.

El romance del momento: cuáles son las citas escondidas que habrían tenido Ester Expósito y Kylian Mbappé

Desde su salto a la fama con la serie Élite, la actriz se convirtió en una de las figuras españolas con mayor presencia en redes sociales. Su carrera en el cine y la televisión se expandió rápidamente, mientras que sus vínculos personales también comenzaron a recibir atención mediática.

Aunque suele mantener discreción sobre este aspecto de su vida, con el paso del tiempo se conocieron algunas relaciones confirmadas y otros nombres que aparecieron asociados a la actriz a partir de rumores o apariciones públicas.

Una de las relaciones más conocidas de Ester Expósito fue con el actor Álvaro Rico , con quien compartió elenco en Élite. El vínculo comenzó alrededor de 2018, coincidiendo con el estreno de la producción. Durante más de un año la pareja se mostró junta en eventos y redes sociales, hasta que en 2019 decidieron separarse, aunque ambos aclararon que conservaron una buena relación.

Después de esa ruptura, la intérprete inició un romance con el actor mexicano Alejandro Speitzer . Se conocieron durante el rodaje de la miniserie Alguien tiene que morir y comenzaron a salir a finales de 2019. Durante casi dos años compartieron viajes y apariciones públicas que los convirtieron en una de las parejas más comentadas del momento. La relación terminó a mediados de 2021, y en ese contexto la actriz expresó públicamente palabras de apoyo hacia su ex pareja.

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Tiempo después se la vinculó con el actor uruguayo Nico Furtado, reconocido por su participación en la serie El Marginal. El vínculo comenzó en 2021 y se caracterizó por un perfil más reservado, aunque en algunas ocasiones ambos compartieron imágenes de viajes juntos. En 2023 distintos medios informaron que la relación había finalizado luego de casi dos años.

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Además de estas parejas confirmadas, la actriz también fue relacionada con otras figuras. Entre ellas aparece el político Gabriel Rufián, tras viralizarse un video en el que ambos aparecían bailando. También se mencionó al actor Hugo Diego García, a quien conoció durante el rodaje de la película Marfil.

En los últimos meses surgieron versiones que la vinculan con Kylian Mbappé, luego de que ambos fueran vistos en distintas ocasiones en París. Pese a eso, ninguno de los dos confirmó públicamente ese supuesto vínculo.

La propia actriz explicó en entrevistas que gran parte de sus relaciones surgieron dentro del mundo de la actuación. Según comentó, el hecho de compartir largas jornadas de trabajo y rodajes facilita que se generen vínculos personales entre colegas del mismo ámbito.