La buena noticia que recibieron los beneficiarios del SUAF de ANSES para octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y en otras prestaciones sociales que impactará en millones de familias a partir de octubre 2025. El ajuste responde a la movilidad previsional y toma como referencia la inflación de agosto, que fue del 1,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Nuevos montos del SUAF de ANSES en octubre 2025
Los valores actualizados del SUAF y otras asignaciones quedan fijados de la siguiente forma:
Estos incrementos se suman a programas complementarios como la Tarjeta Alimentar, aunque el refuerzo solo se mantiene para grupos priorizados como beneficiarios de AUH, AUE y PNC por siete hijos.
ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
El organismo mantiene el esquema de pagos escalonado según terminación de DNI. En septiembre, los jubilados y beneficiarios cobraron entre el 8 y el 26, y en octubre, hasta el momento, las acreditaciones seguirán la misma dinámica habitual.
Jubilados y pensionados con haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de octubre.
DNI terminados en 1: 9 de octubre.
DNI terminados en 2: 10 de octubre.
DNI terminados en 3: 11 de octubre.
DNI terminados en 4: 12 de octubre.
DNI terminados en 5: 15 de octubre.
DNI terminados en 6: 16 de octubre.
DNI terminados en 7: 17 de octubre.
DNI terminados en 8: 18 de octubre.
DNI terminados en 9: 19 de octubre.
Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 11 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 12 de octubre.
AUH y SUAF
DNI terminados en 0: 8 de octubre.
DNI terminados en 1: 9 de octubre.
DNI terminados en 2: 10 de octubre.
DNI terminados en 3: 11 de octubre.
DNI terminados en 4: 12 de octubre.
DNI terminados en 5: 15 de octubre.
DNI terminados en 6: 16 de octubre.
DNI terminados en 7: 17 de octubre.
DNI terminados en 8: 18 de octubre.
DNI terminados en 9: 19 de octubre.
Jubilados con haberes superiores
DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.
DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.
DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.
DNI terminados en 6 y 7: 25 de octubre.
DNI terminados en 8 y 9: 26 de octubre.
Anses - Jubilación
Los pagos se acreditarán en octubre con el esquema escalonado por terminación de DNI.
Pexels
Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 10 de octubre.
DNI terminados en 1: 11 de octubre.
DNI terminados en 2: 12 de octubre.
DNI terminados en 3: 15 de octubre.
DNI terminados en 4: 16 de octubre.
DNI terminados en 5: 17 de octubre.
DNI terminados en 6: 18 de octubre.
DNI terminados en 7: 19 de octubre.
DNI terminados en 8: 22 de octubre.
DNI terminados en 9: 23 de octubre.