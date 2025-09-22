La buena noticia que recibieron los beneficiarios del SUAF de ANSES para octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social realizó un anunci por el Sistema Único de Asignaciones Familiares. De qué se trata. Por







El aumento de octubre actualiza los montos de SUAF y otras asignaciones con una suba del 1,9%. Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y en otras prestaciones sociales que impactará en millones de familias a partir de octubre 2025. El ajuste responde a la movilidad previsional y toma como referencia la inflación de agosto, que fue del 1,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Anses - Jubilación Los valores de AUH, AUE y jubilaciones también se incrementan desde el próximo mes. Freepik

Nuevos montos del SUAF de ANSES en octubre 2025 Los valores actualizados del SUAF y otras asignaciones quedan fijados de la siguiente forma:

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): $58.642 (antes $57.549).

SUAF por Hijo con Discapacidad: $190.751 (antes $187.195).

Asignación Universal por Hijo (AUH): $117.263, con retención del 20%.

Asignación por Embarazo: $117.263.

AUH por Hijo con Discapacidad: $381.865.

Jubilación mínima: $326.362 (antes $320.277).

Estos incrementos se suman a programas complementarios como la Tarjeta Alimentar, aunque el refuerzo solo se mantiene para grupos priorizados como beneficiarios de AUH, AUE y PNC por siete hijos.

ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 El organismo mantiene el esquema de pagos escalonado según terminación de DNI. En septiembre, los jubilados y beneficiarios cobraron entre el 8 y el 26, y en octubre, hasta el momento, las acreditaciones seguirán la misma dinámica habitual. Jubilados y pensionados con haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 10 de octubre.

DNI terminados en 3: 11 de octubre.

DNI terminados en 4: 12 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 18 de octubre.

DNI terminados en 9: 19 de octubre. Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 10 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 11 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 12 de octubre. AUH y SUAF DNI terminados en 0: 8 de octubre.

DNI terminados en 1: 9 de octubre.

DNI terminados en 2: 10 de octubre.

DNI terminados en 3: 11 de octubre.

DNI terminados en 4: 12 de octubre.

DNI terminados en 5: 15 de octubre.

DNI terminados en 6: 16 de octubre.

DNI terminados en 7: 17 de octubre.

DNI terminados en 8: 18 de octubre.

DNI terminados en 9: 19 de octubre. Jubilados con haberes superiores DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: 25 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: 26 de octubre. Anses - Jubilación Los pagos se acreditarán en octubre con el esquema escalonado por terminación de DNI. Pexels Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de octubre.

DNI terminados en 1: 11 de octubre.

DNI terminados en 2: 12 de octubre.

DNI terminados en 3: 15 de octubre.

DNI terminados en 4: 16 de octubre.

DNI terminados en 5: 17 de octubre.

DNI terminados en 6: 18 de octubre.

DNI terminados en 7: 19 de octubre.

DNI terminados en 8: 22 de octubre.

DNI terminados en 9: 23 de octubre.