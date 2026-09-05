5 de septiembre de 2026 Inicio
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Así podés ver el detalle de tu asignación de ANSES o si fuiste dado de baja

La entidad previsional incorporó una herramienta digital para facilitar el acceso a la información sobre las prestaciones. Cómo realizar la consulta de manera online.

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ANSES permite realizar consultas online para acceder a información relacionada con las asignaciones y otras prestaciones.

ANSES permite realizar consultas online para acceder a información relacionada con las asignaciones y otras prestaciones.

  • La consulta de asignaciones puede realizarse de manera online.

  • El trámite está disponible desde distintos dispositivos.
  • La herramienta permite acceder a información de las prestaciones.
  • El sistema organiza los datos correspondientes a cada período.

La Administración Nacional de la Seguridad Social habilitó una herramienta digital que permite consultar el detalle de las asignaciones, los montos a cobrar, los descuentos y los motivos de una eventual suspensión o denegatoria. Así podés ver el detalle de tu asignación de ANSES o si fuiste dado de baja

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.
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La entidad previsional permite consultar desde mi ANSES toda la información relacionada con los beneficios correspondientes a cada hijo. La herramienta permite conocer los montos a pagar, los descuentos aplicados y el estado de cada prestación. Además, si un beneficio fue suspendido o denegado, el sistema informa el motivo y, cuando corresponde, indica cómo solucionar la situación.

Entre las prestaciones que pueden verificarse se encuentran la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad, la Ayuda Escolar Anual y el Complemento de la AUH. También es posible consultar información vinculada con la Asignación por Cuidado de Salud Integral, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Prestación Alimentar.

Como revisar tu asignación de ANSES

Para conocer el detalle de una prestación, hay que ingresar a mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social. El mismo procedimiento puede realizarse desde la aplicación para celulares.

Una vez dentro de la plataforma, se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a mi ANSES.
  • Seleccionar la opción “Hijos”.
  • Entrar en “Mis Asignaciones”.
  • Elegir el período mensual que se desea consultar.

De esta manera, el sistema permite acceder al detalle de los importes correspondientes a cada prestación y conocer si se aplicó algún descuento. La plataforma utiliza un sistema de colores para identificar rápidamente el estado de cada prestación.

  • Verde: indica que la asignación se encuentra vigente y tiene un pago correspondiente.
  • Amarillo: señala que la prestación está suspendida o embargada.
  • Rojo: significa que la asignación fue denegada.

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