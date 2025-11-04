Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral
Los activos argentinos sufrieron un día de fuertes retrocesos luego de jornadas de euforia en los mercados por el triunfo oficialista en las elecciones. Las acciones líderes registraron bajas generalizadas, mientras que la curva soberana en dólares concluyó con una pequeña alza.
En ese contexto, el Merval finalizó con una baja del 0,3% en moneda local a 3.095.172,480 puntos, mientras que medido en dólares, el índice finalizó alrededor de los 2050 puntos (+0.75%). Con un volumen de $424.000 millones en renta variable, las acciones que lideraron las subas fueron Cresud (+5.59%), BYMA (+3.93%) y Ternium (+2.97%).
Mientras que Aluar (-3,61%), Banco Francés (-3.37%) y Telecom (-3.24%) fueron las más afectadas en una jornada de menor a mayor para el mercado local, en línea con emergentes y USA. El Merval llegó a operar en terreno positivo durante la sesión, pero la presión vendedora sobre el cierre lo dejó nuevamente en números rojos.
Entre los ADRs negociados en Nueva York, se observaron descensos de hasta 6,4% en IRSA, seguido por Edenor (-4,4%), Cresud (-3,8%) y Globant (-3,1%). En un marco de ventas globales, la toma de ganancias observada este martes evidenció una pausa en medio del rally post-electoral. Los inversores buscan consolidar parte de las utilidades obtenidas ante la reciente revalorización de los activos argentinos.
En cuanto a la curva hard-dollar (Globales) revirtió sobre el final y cerró con subas promedio de 0,3% en el exterior y 0,6% en la plaza local. Los Bonares avanzaron 0,3% en promedio. Las principales subas fueron para el Global 2029 (2,1%) y el Global 2041 (0,6%).
La desaceleración del rally post-electoral no fue acompañada por una caída en el riesgo país, que se contrajo en 10 unidades. La prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU rondó los 655 puntos básicos. Desde la asunción de Javier Milei, el indicador de JP Morgan bajó 76,6% (2800 a 655pb).