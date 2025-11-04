4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral

Los activos argentinos sufrieron un día de fuertes retrocesos luego de jornadas de euforia en los mercados por el triunfo oficialista en las elecciones. Las acciones líderes registraron bajas generalizadas, mientras que la curva soberana en dólares concluyó con una pequeña alza.

Por
Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Los mercados reaccionaron favorablemente al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.
Te puede interesar:

Los mercados celebraron la victoria de Milei: fuerte suba de bonos y acciones argentinas tras las legislativas

En ese contexto, el Merval finalizó con una baja del 0,3% en moneda local a 3.095.172,480 puntos, mientras que medido en dólares, el índice finalizó alrededor de los 2050 puntos (+0.75%). Con un volumen de $424.000 millones en renta variable, las acciones que lideraron las subas fueron Cresud (+5.59%), BYMA (+3.93%) y Ternium (+2.97%).

merval 4-11

Mientras que Aluar (-3,61%), Banco Francés (-3.37%) y Telecom (-3.24%) fueron las más afectadas en una jornada de menor a mayor para el mercado local, en línea con emergentes y USA. El Merval llegó a operar en terreno positivo durante la sesión, pero la presión vendedora sobre el cierre lo dejó nuevamente en números rojos.

Entre los ADRs negociados en Nueva York, se observaron descensos de hasta 6,4% en IRSA, seguido por Edenor (-4,4%), Cresud (-3,8%) y Globant (-3,1%). En un marco de ventas globales, la toma de ganancias observada este martes evidenció una pausa en medio del rally post-electoral. Los inversores buscan consolidar parte de las utilidades obtenidas ante la reciente revalorización de los activos argentinos.

adrs 4-11

En cuanto a la curva hard-dollar (Globales) revirtió sobre el final y cerró con subas promedio de 0,3% en el exterior y 0,6% en la plaza local. Los Bonares avanzaron 0,3% en promedio. Las principales subas fueron para el Global 2029 (2,1%) y el Global 2041 (0,6%).

La desaceleración del rally post-electoral no fue acompañada por una caída en el riesgo país, que se contrajo en 10 unidades. La prima de riesgo respecto de los bonos del Tesoro de EEUU rondó los 655 puntos básicos. Desde la asunción de Javier Milei, el indicador de JP Morgan bajó 76,6% (2800 a 655pb).

bonos 4-11
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La sorprendente elección del oficialismo disparó a los activos argentinos.

Continúa la euforia en el mercado: acciones y bonos confirmaron la suba post elecciones

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

El Gobierno avanza con la privatización de rutas nacionales: licita más de 1.800 kilómetros

Luis Caputo confirmó a Alejandro Lew en lugar de Pablo Quirno.

Luis Caputo anunció al nuevo secretario de Finanzas: quién es Alejandro Lew

Domingo Cavallo celebró el triunfo oficialista pero advirtió por la política monetaria.

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

La liquidación del agro inédita y la necesidad de cobertura cambiaria preelectoral llevaron a compras a niveles récords.

Récord histórico: los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre

Subas impactantes en el mes de octubre.

Histórico: el Merval y los bonos rompieron todos los récords y el riesgo país se hundió debajo de los 700 puntos

Rating Cero

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

Telefe podría perder uno de sus conductores estrella de cara al 2026.
play

Telefe podría perder un histórico conductor: "Lo llamó Luis Majul"

Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija.
play

Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

Jennifer Aniston presentó a su nuevo novio, Jim Curtis.

Jennifer Aniston vuelve a apostar al amor: quién es Jim Curtis, su nuevo novio

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 5 de noviembre

Hace 9 minutos
La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Hace 13 minutos
Entre los detenidos se encuentran dos ecuatorianos, un venezolano y un colombiano.

Portugal interceptó un submarino con 1,7 toneladas de cocaína que cruzaba el Atlántico rumbo a España

Hace 20 minutos
Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Hace 24 minutos
play
Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

Hace 31 minutos