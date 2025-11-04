Una pausa a la euforia: ADRs caen hasta 6% y los bonos tienen leves subas tras el rally post-electoral Los activos argentinos sufrieron un día de fuertes retrocesos luego de jornadas de euforia en los mercados por el triunfo oficialista en las elecciones. Las acciones líderes registraron bajas generalizadas, mientras que la curva soberana en dólares concluyó con una pequeña alza. Por







Acciones argentinas en Wall Street sufrieron bajas tras días de euforia.

Tras tocar máximos nominales históricos, y tener las subas más importantes de los últimos 30 años, el S&P Merval y los ADRs en Wall Street cerraron una jornada bajista, perjudicado también por el flojo clima bursátil internacional que empujó a los mercados emergentes a la baja. Además, una sana toma de ganancias de los inversores se vio reflejado en la caída de los activos argentinos, tras la histórica suba post-electoral.

En ese contexto, el Merval finalizó con una baja del 0,3% en moneda local a 3.095.172,480 puntos, mientras que medido en dólares, el índice finalizó alrededor de los 2050 puntos (+0.75%). Con un volumen de $424.000 millones en renta variable, las acciones que lideraron las subas fueron Cresud (+5.59%), BYMA (+3.93%) y Ternium (+2.97%).

merval 4-11 Mientras que Aluar (-3,61%), Banco Francés (-3.37%) y Telecom (-3.24%) fueron las más afectadas en una jornada de menor a mayor para el mercado local, en línea con emergentes y USA. El Merval llegó a operar en terreno positivo durante la sesión, pero la presión vendedora sobre el cierre lo dejó nuevamente en números rojos.

Entre los ADRs negociados en Nueva York, se observaron descensos de hasta 6,4% en IRSA, seguido por Edenor (-4,4%), Cresud (-3,8%) y Globant (-3,1%). En un marco de ventas globales, la toma de ganancias observada este martes evidenció una pausa en medio del rally post-electoral. Los inversores buscan consolidar parte de las utilidades obtenidas ante la reciente revalorización de los activos argentinos.

adrs 4-11 En cuanto a la curva hard-dollar (Globales) revirtió sobre el final y cerró con subas promedio de 0,3% en el exterior y 0,6% en la plaza local. Los Bonares avanzaron 0,3% en promedio. Las principales subas fueron para el Global 2029 (2,1%) y el Global 2041 (0,6%).