El mensaje de despedida de Karina Milei al papa León XIV: "Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos" "Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo ", sostuvo la secretaria general de Presidencia. Por Agregar C5N en









Karina Milei le dedicó un emotivo mensaje de despedida al Papa.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, publicó un emotivo mensaje de despedida al papa León XIV. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV. ¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!", escribió

"Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos", añadió la funcionaria, que estuvo presente en la despedida formal del jefe de Estado al Sumo Pontífice desde el Aeropuerto de Ezeiza.

En el extenso mensaje, Karina Milei destacó además que "los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino.".

Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV.



¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para… pic.twitter.com/6iZNOVxbir — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 11, 2026 Luego le agradeció "a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable". Para, a posterior, concluir: "¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!".