11 de noviembre de 2026 Inicio
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El mensaje de despedida de Karina Milei al papa León XIV: "Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos"

"Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo ", sostuvo la secretaria general de Presidencia.

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Karina Milei le dedicó un emotivo mensaje de despedida al Papa.

Karina Milei le dedicó un emotivo mensaje de despedida al Papa.

La secretaria general de Presidencia, Karina Milei, publicó un emotivo mensaje de despedida al papa León XIV. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV. ¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria!", escribió

El presidente Javier Milei y su hermana Karina visitaron al papa León XIV en el Vaticano en junio de 2025.
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En el extenso mensaje, Karina Milei destacó además que "los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino.".

Luego le agradeció "a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable". Para, a posterior, concluir: "¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!".

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Ante miles de fieles que colmaron la plaza mariana, expresó su profundo agradecimiento por la acogida recibida y dedicó una emotiva oración a la geografía y a la identidad del país. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a este país de nuestro querido papa Francisco. Agradezco a todos los que trabajaron para que esto fuera posible: autoridades civiles y religiosas, organizadores, voluntarios y a las familias que participaron presencialmente o a través de los medios”, manifestó.

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