Qué le dijo Javier Milei a León XIV al pie del avión antes de dejar la Argentina

El presidente Javier Milei despidió este miércoles al papa León XIV, que dejó el país tras cuatros días de misas y encuentros con millones de fieles católicos en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Al pie del avión, el mandatario mantuvo un último encuentro con el Sumo Pontífice y, visiblemente emocionado, lo saludo y le expresó unas palabras de agradecimiento.
A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, Leon XIV llegará en horas de la tarde a Perú, país donde continuará su viaje apostólico y el primero en la región desde que es el sucesor del papa Francisco.
"Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos", le expresó Milei a León, mientras se estrechaban las manos al pie de la avión.
"Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción"
En un último mensaje en sus redes oficiales, León XIV le agradeció a Dios por su visita al país, que lo recordó como la "cuna de nuestro querido papa Francisco".
"Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!", completó el Sumo Pontífice.