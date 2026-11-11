Qué le dijo Javier Milei a León XIV al pie del avión antes de dejar la Argentina El Jefe de Estado despidió al Sumo Pontífice, que partió rumbo a Perú para continuar con su viaje apostólico. Por Agregar C5N en









El saludo entre Javier Milei y el papa León XIV. X (@OPRArgentina)

El presidente Javier Milei despidió este miércoles al papa León XIV, que dejó el país tras cuatros días de misas y encuentros con millones de fieles católicos en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Al pie del avión, el mandatario mantuvo un último encuentro con el Sumo Pontífice y, visiblemente emocionado, lo saludo y le expresó unas palabras de agradecimiento.

A bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas, Leon XIV llegará en horas de la tarde a Perú, país donde continuará su viaje apostólico y el primero en la región desde que es el sucesor del papa Francisco.

"Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos", le expresó Milei a León, mientras se estrechaban las manos al pie de la avión.

"Gracias por esto, esta es su casa. Lo esperamos"



Javier Milei despidió al papa León XIV en Ezeiza. El pontífice viajará a Lima, Perú, donde terminará con su gira por Sudamérica. pic.twitter.com/p5lT8BjSEF — Corta (@somoscorta) November 11, 2026 "Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción" En un último mensaje en sus redes oficiales, León XIV le agradeció a Dios por su visita al país, que lo recordó como la "cuna de nuestro querido papa Francisco".