Un importante supermercado lanzó un nuevo día de descuento en agosto 2025 sin tope de reintegro: cuál es

La cadena presentó promociones destinadas a quienes realicen pagos con billeteras virtuales o tarjetas de entidades participantes.

Durante agosto, Carrefour amplió su calendario de beneficios con el objetivo de brindar a sus clientes nuevas oportunidades de ahorro. Las promociones abarcan diversas categorías y se aplican a diferentes métodos de pago, desde billeteras virtuales hasta tarjetas de crédito de bancos específicos. Estas propuestas no solo buscan aliviar el bolsillo de los consumidores, sino que también se presentan como un recurso para potenciar el poder adquisitivo en un escenario económico complejo.

Una de las características más destacadas de estas promociones es su flexibilidad. Carrefour decidió incluir a una amplia variedad de usuarios, tanto quienes eligen la practicidad de las billeteras virtuales como aquellos que confían en las promociones bancarias . Además, algunas de estas propuestas carecen de límite de devolución, lo que incrementa su atractivo y permite a los clientes realizar sus compras con mayor tranquilidad, sin preocupaciones por el monto de los descuentos.

Las nuevas fechas de beneficios reflejan una estrategia clara de Carrefour para atender las necesidades de sus clientes y adaptarse al contexto económico vigente. Al ofrecer rebajas y descuentos en una amplia gama de productos y métodos de pago, la cadena de supermercados busca afianzarse como una alternativa conveniente y accesible para las familias argentinas, brindando herramientas concretas para optimizar sus gastos y enfrentar el escenario inflacionario que atraviesa el país.

Durante todos los lunes, sábados y domingos de agosto, Carrefour ofrece un 5% de descuento sobre el total de la compra para quienes paguen con Mercado Pago utilizando el saldo disponible en su cuenta. Esta promoción busca incentivar el uso de medios de pago digitales y facilitar el acceso a precios más convenientes para los consumidores.

Estas ofertas están disponibles tanto en tiendas físicas como en la plataforma online, permitiendo a los clientes elegir el canal que les resulte más práctico

El beneficio puede combinarse con otras promociones vigentes y no establece un tope de reintegro, algo poco frecuente en este tipo de propuestas. Esta característica permite que los clientes aprovechen al máximo sus compras, especialmente en fechas en las que se suman otros descuentos adicionales.

Para acceder a este ahorro, es necesario realizar la compra en las sucursales Carrefour Maxi, reconocidas por ofrecer precios mayoristas. De esta manera, el beneficio se potencia, ya que combina precios bajos con un descuento adicional aplicable al total de la compra.

Carrefour Este supermercado lanzó promociones en productos esenciales para el hogar, con ofertas disponibles en sucursales físicas y también en su tienda online. Carrefour

La promoción excluye pagos en cuotas con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, así como compras realizadas con tarjetas de compra, órdenes de compra u otros métodos similares. La lista completa de sucursales adheridas se encuentra disponible en la página web oficial de Carrefour, lo que facilita la planificación de las compras.

Por otro lado, los clientes del Banco Santander disponen de un beneficio extra durante todos los viernes de agosto: un 30% de descuento en sus compras, con un reintegro mensual que puede alcanzar los $20.000. Este incentivo permite a los usuarios obtener un ahorro significativo en sus gastos habituales.

Carrefour Esta estrategia busca responder a las necesidades de las familias que intentan reducir costos sin resignar calidad ni variedad en sus compras cotidianas. Carrefour

Para aprovechar este descuento, se debe abonar a través de la aplicación oficial de Carrefour o mediante la billetera virtual MODO, utilizando tarjetas Visa de débito, crédito o recargables emitidas por Santander. Al igual que en el caso anterior, este beneficio es acumulable con otras promociones de la cadena, lo que amplifica su impacto.

Con estas acciones, Carrefour reafirma su estrategia de ofrecer alternativas de compra más económicas, adaptando las promociones a distintos medios de pago y extendiendo la disponibilidad a varios días de la semana, para que un mayor número de clientes pueda acceder a estos beneficios.