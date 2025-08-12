Cómo es el descuento de Cuenta DNI en comercios de cercanía que tiene un beneficio extra en agosto 2025

Durante agosto de este 2025, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, refuerza sus beneficios para quienes compran en comercios de cercanía. Ahora, todos los viernes, los usuarios pueden acceder a un 20% de reintegro en rubros que van más allá de los alimentos, sumando farmacias, ferreterías, librerías, bicicleterías, pet shops y otros locales de barrio. Con un tope de $4.000 semanales, el ahorro potencial alcanza hasta $20.000 este mes, gracias a que agosto cuenta con cinco viernes.
Este beneficio busca incentivar el consumo en pequeños comercios y favorecer la economía barrial, excluyendo a supermercados grandes, carnicerías, granjas y pescaderías, que ya tienen promociones propias en la aplicación. Para acceder, el pago debe realizarse exclusivamente mediante “Pagar QR”, “Clave DNI”, Link de pago o Cuenta DNI Comercios, quedando fuera transferencias, pagos con tarjeta y otras billeteras virtuales.
Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.
Banco Provincia
Cómo es el reintegro que es ideal para aprovechar en agosto 2025 con Cuenta DNI
La promoción central de agosto consiste en un 20% de descuento todos los viernes en comercios de cercanía, con un tope de reintegro de $4.000 por persona y por semana. Este esquema permite acumular hasta $20.000 de ahorro en el mes, dado que agosto tiene cinco viernes: 1, 8, 15, 22 y 29.
Para que la compra sea válida, es necesario pagar a través de las funciones de “Pagar QR” (débito en cuenta), “Clave DNI” en terminales POSNET o Payway, Link de pago o Cuenta DNI Comercios, siempre en locales adheridos. El beneficio no se aplica en operaciones con otras billeteras, transferencias, envíos de dinero, ni pagos con tarjeta. Tampoco podrán participar clientes con deudas vencidas en el Banco Provincia.