¿Reintegro duplicado? Cuál es la promoción de Cuenta DNI que se destaca en agosto 2025 Usá la billetera virtual del Banco Provincia y obtené un 20% de descuento todos los viernes en ferreterías, farmacias, librerías, bicicleterías y otros comercios de barrio.







En la vida cotidiana de miles de familias argentinas, los comercios de cercanía como almacenes, panaderías y verdulerías continúan ocupando un lugar esencial. Aunque las grandes cadenas de supermercados siguen expandiéndose, estos pequeños negocios mantienen su relevancia al resolver las compras diarias con un trato cercano y personalizado que los clientes valoran de forma especial.

En este escenario, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, se consolidó como un recurso clave para muchos consumidores. Esta aplicación facilita la gestión de los gastos habituales y brinda beneficios exclusivos que ayudan a reducir el gasto en productos y servicios esenciales. Gracias a su practicidad y a los reintegros que ofrece, se convirtió en una herramienta fundamental para optimizar el presupuesto familiar.

Con el objetivo de aliviar el bolsillo de sus usuarios, Cuenta DNI incorporó mejoras relevantes este mes. Ahora ofrece descuentos con reintegros duplicados, nuevas fechas y montos más amplios, lo que permite a las familias planificar mejor sus finanzas y aumentar sus ahorros. Estas promociones fortalecen el papel de la billetera virtual como un apoyo central para quienes desean cuidar su economía personal sin dejar de respaldar a los comercios locales.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Cómo es el reintegro que es ideal para aprovechar en agosto 2025 con Cuenta DNI En agosto, Cuenta DNI refuerza su propuesta en los comercios de cercanía e incorpora nuevos rubros dentro de su beneficio de los viernes. Desde este mes, el alcance deja de estar limitado a alimentos y se amplía a pet shops, farmacias, ferreterías, bicicleterías, librerías y más. Una oportunidad pensada para quienes prefieren comprar en el barrio y seguir apoyando a los pequeños negocios.

El descuento es del 20%, con un tope de reintegro de $4.000 por persona por semana, lo que suma hasta $20.000 de ahorro durante agosto, ya que el mes cuenta con cinco viernes (1, 8, 15, 22 y 29). Este beneficio se aplica únicamente a compras realizadas a través de las funciones “Pagar QR” (débito en cuenta), “Clave DNI” en terminales POSNET y Payway, Link de pago o Cuenta DNI Comercios, siempre en locales adheridos.

Es clave recordar que la promoción no es válida si el pago se efectúa mediante transferencia, envío de dinero, tarjetas de débito o crédito, ni utilizando el QR de otras billeteras virtuales como Mercado Pago. Tampoco podrán acceder aquellos clientes con deudas vencidas con el Banco Provincia. Quedan excluidos de esta propuesta las carnicerías, granjas, pescaderías y grandes supermercados, ya que esos sectores cuentan con sus propias promociones dentro de la aplicación. Para conocer el listado completo de comercios que participan en esta oferta, se recomienda consultar el sitio web oficial. Qué promociones tiene Cuenta DNI en agosto 2025 Promoción especial en carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 9 y 23 de agosto, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, equivalente a $17.000 en compras.

35% de descuento los sábados 9 y 23 de agosto, con un tope de reintegro de $6.000 por persona, equivalente a $17.000 en compras. Ferias y mercados: hasta 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, equivalente a $15.000.

hasta 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, equivalente a $15.000. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, equivalente a $15.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona, equivalente a $15.000. Garrafas: hasta 40% de descuento todos los días, válido para compra y recarga, con un tope de reintegro mensual de $12.000, equivalente a $30.000.

hasta 40% de descuento todos los días, válido para compra y recarga, con un tope de reintegro mensual de $12.000, equivalente a $30.000. Librerías: 10% de descuento todos los lunes y martes, sin límite de reintegro.