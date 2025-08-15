15 de agosto de 2025 Inicio
Cuál es la estación de servicio que tiene una promoción en un horario fuera de lo común durante todo agosto 2025

Esta campaña ofrece rebajas de hasta el 9% en la carga. El ahorro es mayor para quienes utilizan el auto a diario.

El impacto de la promoción es especialmente importante para quienes utilizan su vehículo de manera frecuente.

El impacto de la promoción es especialmente importante para quienes utilizan su vehículo de manera frecuente.

El reciente aumento en el precio de la nafta volvió a impactar en el bolsillo de los conductores. Sin embargo, durante todo el mes, quienes elijan cargar combustible en un horario poco habitual en estaciones de YPF podrán acceder a un descuento acumulado que reduce de forma importante el gasto mensual.

Mientras el litro de nafta súper supera los $1.260 en la ciudad de Buenos Aires, encontrar alternativas para hacer rendir mejor el presupuesto se vuelve importante. En ese sentido, YPF, que mantiene más del 55% del mercado, lanzó una promoción nocturna que no solo premia a los clientes habituales, sino que también atrajo a nuevos usuarios, modificando los hábitos de carga de miles de automovilistas.

Este beneficio, disponible únicamente en la franja horaria de medianoche a la madrugada, permite aprovechar un esquema de descuentos que se mezclan y que, en muchos casos, significan un ahorro de varios miles de pesos por mes.

Cómo es la promoción al cagar nafta de noche en YPF durante agosto 2025

YPF implementó un sistema de micropricing que incrementa progresivamente los descuentos para quienes cargan combustible entre las 00:00 y las 6:00. Durante agosto, la rebaja nocturna alcanza el 6%, a lo que se suma un 3% adicional pagando con la aplicación oficial de la petrolera. De esta forma, el ahorro acumulado llega al 9% sobre el valor total.

Este esquema cambió el comportamiento de los clientes, ya que el 70% de quienes cargan en horario nocturno no lo hacía antes, el 50% solía elegir otro momento del día y el 20% son nuevos usuarios de la marca.

Con un precio de $1.267 por litro luego del último ajuste, llenar un tanque de 50 litros cuesta $63.350 sin descuentos. Aplicando el beneficio del 9%, el valor baja a $57.648, lo que implica un ahorro de $5.702 por carga. Para un uso medio de tres tanques al mes, el gasto pasa de $190.050 a $172.946, ahorrando $17.104 mensuales. En un uso intensivo de cinco tanques, el desembolso baja de $316.750 a $288.442, con una diferencia favorable de $28.508.

El impacto de la promoción es especialmente importante para quienes utilizan su vehículo de manera frecuente, ya que el descuento se acumula mes a mes, representando un alivio tangible en el presupuesto familiar.

