Cuál es el descuento en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI sin tope de reintegro en noviembre 2025

¿Por qué este beneficio es tan importante?, porque se trata de uno ilimitado.

Un beneficio de Cuenta DNI se convirtió en uno de los más estratégicos del programa

Un beneficio de Cuenta DNI se convirtió en uno de los más estratégicos del programa por una razón clave: es el único descuento del mes que no tiene limite de reembolso. ¿ Cuál es el descuento en farmacias y perfumerías que tiene la billetera virtual sin tope de reintegro en noviembre 2025?

Esto lo vuelve ideal para compras grandes, especialmente en rubros donde los precios suelen ser más altos, como perfumería, cosmética, dermocosmética y medicamentos de venta libre.

Además del 10% sin tope en farmacias y perfumerías, Cuenta DNI sostiene una agenda de descuentos muy amplia que permite ahorrar en distintos rubros durante todo el mes. El clásico 40% en ferias, mercados y universidades continúa vigente todos los días, con un tope mensual que suele rondar los $6.000 y que se aprovecha especialmente para compras de alimentos frescos y económicos. También se mantiene el 20% en comercios de cercanía, disponible los viernes, con un límite de devolución que varía según el rubro y el tipo de comercio.

El beneficio se aplica únicamente los miércoles y jueves, pagando con dinero en cuenta desde la app, ya sea con Pago QR o Clave DNI. A diferencia de otras promos, donde los descuentos tienen un tope mensual (por ejemplo, el 40% en ferias se frena en $6.000 de devolución), este no tiene techo.

Si gastás $10.000 → te reintegran $1.000

Si gastás $100.000 → te reintegran $10.000

Si gastás $250.000 → te reintegran $25.000

Y así sucesivamente. No importa el monto siempre recibís el 10% de vuelta. Para aprovecharlo, se deben cumplir estas condiciones:

Días: Miércoles y jueves de noviembre.

Rubro: Farmacias y perfumerías adheridas al programa.

Modo de pago: App Cuenta DNI

Pago QR

Clave DNI

Siempre usando dinero disponible en la cuenta.

Reintegro: El dinero vuelve de manera automática dentro de los días posteriores a la compra, directo a tu Cuenta DNI.

Vigencia: el beneficio está activo durante todos los miércoles y jueves de noviembre, pero este jueves es la última oportunidad del mes para aprovecharlo.

Muchos usuarios esperan específicamente este descuento para hacer compras de alto valor que en otras promos quedarían limitadas por topes de reintegro más bajos.

Claves para aprovechar el 10% sin tope

Planificá compras grandes: perfumes, cremas, sets de dermocosmética.

Consultá si tu farmacia o perfumería habitual está adherida.

Recordá que solo vale usando dinero en cuenta, no tarjeta.

Hacelo miércoles o jueves, última chance del mes.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

Durante noviembre, la billetera digital mantiene una amplia agenda de beneficios:

Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de reintegro el sábado 15 y domingo 16, con tope de $8.000 por persona.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con límite de $4.000 por día.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un máximo semanal de $6.000.

Universidades: 40% diario en comercios adheridos de instituciones bonaerenses, con tope semanal de $6.000.

Librerías: 10% de ahorro lunes y martes sin límite de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% miércoles y jueves, también sin tope.

Comercios no alimentarios: posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con Visa o Mastercard vinculadas.

Con este esquema, Cuenta DNI sigue siendo una herramienta clave para aliviar gastos cotidianos y aprovechar oportunidades de ahorro a lo largo de todo el mes.