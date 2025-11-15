Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.
Los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan rendimientos previsibles en un contexto de tasas dispares.
La eliminación de la tasa mínima impulsó una competencia fuerte entre bancos, con mejores ofertas en canales digitales.
Invertir de manera online suele generar intereses más altos que hacerlo en ventanilla tradicional.
Evaluar TNA, TEA e inflación proyectada es clave para entender cuánto puede rendir una inversión mensual en pesos.
El interés por los plazos fijos vuelve a crecer entre quienes buscan una alternativa simple para resguardar ahorros y obtener un rendimiento seguro en el corto plazo. Con variaciones importantes entre entidades, cada banco ofrece tasas propias, lo que obliga a analizar con precisión dónde conviene depositar el dinero.
Desde que el Banco Central dejó sin efecto la tasa mínima obligatoria, el mercado bancario se volvió más competitivo. Esto permitió que los bancos busquen la manera de ubicar sus propuestas como las más atractivas, sobre todo para quienes operan por homebanking o aplicaciones móviles.
En este escenario, quienes evalúan invertir en plazos fijos deben prestar atención no solo a la tasa nominal anual (TNA) y a la tasa efectiva anual (TEA), sino también a los rendimientos netos frente a la inflación estimada. Con esa información es posible calcular cuánto puede ganarse en apenas 30 días con un monto específico.
Cuánto ganas por depositar $2.200.000 en un plazo fijo según el banco
Con los valores vigentes para noviembre 2025, los rendimientos cambian según si la operación se realiza en una sucursal física o a través de canales electrónicos.
En una sucursal tradicional del Banco Nación, un depósito de $2.200.000 a 30 días con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98% genera intereses por $40.684,93. Al cumplirse el plazo, el monto total asciende a $2.240.684,93.
Por otro lado, si la misma inversión se realiza de forma digital, por medio del homebanking o su aplicación, el rendimiento mejora de manera considerable. Con una TNA del 27% y una TEA del 30,61%, los intereses alcanzan los $48.821,92, dando como resultado un total de $2.248.821,92 al vencimiento.
La diferencia permite ver la tendencia del sistema financiero, en donde los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos. Además, los plazos fijos digitales suelen permitir la renovación automática, lo que facilita mantener una estrategia de inversión continua.
Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación
Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estiman una inflación mensual cercana al 2% para noviembre de 2025. En este contexto, los plazos fijos con las tasas más altas continúan dando un rendimiento real positivo, ya que su tasa efectiva mensual supera el aumento de precios previsto.
Aun así, especialistas financieros recomiendan reinvertir cada mes tanto el capital como los intereses para sostener un rendimiento que se mantenga por encima de la inflación y lograr un resultado más estable frente a eventuales cambios en el mercado.