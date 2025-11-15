15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Las tasas digitales ofrecen mejores retornos para depósitos a corto plazo. Invertir y reinvertir cada mes permite proteger el valor del dinero frente a la inflación.

Por
Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas

Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

  • Los plazos fijos siguen siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan rendimientos previsibles en un contexto de tasas dispares.
  • La eliminación de la tasa mínima impulsó una competencia fuerte entre bancos, con mejores ofertas en canales digitales.
  • Invertir de manera online suele generar intereses más altos que hacerlo en ventanilla tradicional.
  • Evaluar TNA, TEA e inflación proyectada es clave para entender cuánto puede rendir una inversión mensual en pesos.

El interés por los plazos fijos vuelve a crecer entre quienes buscan una alternativa simple para resguardar ahorros y obtener un rendimiento seguro en el corto plazo. Con variaciones importantes entre entidades, cada banco ofrece tasas propias, lo que obliga a analizar con precisión dónde conviene depositar el dinero.

 Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.  
Te puede interesar:

Jueves, viernes y sábado Cuenta DNI ofrece un descuento sin tope de reintegro en noviembre 2025: cuál es

Desde que el Banco Central dejó sin efecto la tasa mínima obligatoria, el mercado bancario se volvió más competitivo. Esto permitió que los bancos busquen la manera de ubicar sus propuestas como las más atractivas, sobre todo para quienes operan por homebanking o aplicaciones móviles.

En este escenario, quienes evalúan invertir en plazos fijos deben prestar atención no solo a la tasa nominal anual (TNA) y a la tasa efectiva anual (TEA), sino también a los rendimientos netos frente a la inflación estimada. Con esa información es posible calcular cuánto puede ganarse en apenas 30 días con un monto específico.

Dinero plazo fijo
A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

A la hora de realizar inversiones en moneda nacional, se trata de una de las opciones más elegidas. Te contamos más en la nota.

Cuánto ganas por depositar $2.200.000 en un plazo fijo según el banco

Con los valores vigentes para noviembre 2025, los rendimientos cambian según si la operación se realiza en una sucursal física o a través de canales electrónicos.

En una sucursal tradicional del Banco Nación, un depósito de $2.200.000 a 30 días con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98% genera intereses por $40.684,93. Al cumplirse el plazo, el monto total asciende a $2.240.684,93.

Por otro lado, si la misma inversión se realiza de forma digital, por medio del homebanking o su aplicación, el rendimiento mejora de manera considerable. Con una TNA del 27% y una TEA del 30,61%, los intereses alcanzan los $48.821,92, dando como resultado un total de $2.248.821,92 al vencimiento.

La diferencia permite ver la tendencia del sistema financiero, en donde los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos. Además, los plazos fijos digitales suelen permitir la renovación automática, lo que facilita mantener una estrategia de inversión continua.

Inflación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estiman una inflación mensual cercana al 2% para noviembre de 2025. En este contexto, los plazos fijos con las tasas más altas continúan dando un rendimiento real positivo, ya que su tasa efectiva mensual supera el aumento de precios previsto.

Aun así, especialistas financieros recomiendan reinvertir cada mes tanto el capital como los intereses para sostener un rendimiento que se mantenga por encima de la inflación y lograr un resultado más estable frente a eventuales cambios en el mercado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El interés de los inversores se centra en conocer cuánto puede rendir una colocación mensual.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Estas alternativas permiten seguir generando ahorro cotidiano mientras se aguarda el regreso del descuento en carnicerías.

Cuándo vuelve el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Los analistas recomiendan reinvertir tanto el capital como los intereses al finalizar cada ciclo de 30 días.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Conocé las promociones y ofertas de Cuenta DNI.

Ferias, clubes y universidades: cómo es el descuento diario del 40% que tiene Cuenta DNI en noviembre 2025

Invertir en pesos durante 30 días permite evaluar rendimientos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

La billetera virtual provincial tiene créditos particulares.

Cuenta DNI lanzó unos créditos particulares para el verano 2026: como acceder

Rating Cero

La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.
play

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

La China Suárez dio a entender por qué tiene pocos amigos. 

¿Una indirecta para Lali? La China Suárez contó por qué se alejó de varios amigos: "No me gustan los tibios"

Los monstruos se adentran definitivamente en el UCM y la intención de Giacchino sería expandir ese universo de cazadores y criaturas sobrenaturales. La secuela se estrenaría también en la plataforma de Disney, pero todavía no se ha indicado ninguna fecha. 

Esta película de Marvel fue filmada totalmente en blanco y negro y ahora tendrá su secuela: cuál es

Las mediáticas siguen en conflicto.

La China Suárez apuntó sutilmente contra Wanda Nara: "Estoy con ganas de vengarme"

La transformación de Elordi sorprendió en el perfil de Netflix.

La transformación física de Jacob Elordi para Frankenstein: impactante video

últimas noticias

El ejercicio es fundamental para mantener la salud física y mental. 

5 ejercicios físicos sencillos que son excelentes para hacer a la mañana: lo pueden hacer mayores de 50 años

Hace 9 minutos
La ex de Nico González ya tiene nuevo objetivo.

Una figura de la Selección le fue infiel y pasó página: la vieron a los besos con un famoso conductor

Hace 18 minutos
play
La serie combina humor negro, suspenso, acción y una mirada satírica sobre la cultura influencer, explorando cómo la desesperación y la búsqueda de validación pueden llevar a decisiones extremas.

Esta serie que combina crimen con redes sociales y es de lo más visto de Netflix con su nueva temporada: de cuál se trata

Hace 25 minutos
Los bancos ofrecen mejores tasas para operaciones electrónicas, incentivando la autogestión y reduciendo costos operativos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.200.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 26 minutos
Este truco te permite aumentar la seguridad de tu WhatsApp.

El truco para que Gemini, la IA de Google, no lea tus mensajes de WhatsApp

Hace 31 minutos