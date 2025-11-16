Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025 Este tipo de análisis se vuelve habitual cada vez que se actualizan las tasas o se acerca fin de mes. Por







El Banco Macro encabeza las entidades tradicionales con la TNA más alta, fijada en 38%.

Le siguen el Banco Nación con una TNA del 37,5% y el Banco Provincia con un 34%.

Los bancos más convencionales muestran rendimientos algo inferiores a los de las tasas más competitivas del mercado.

Con una TNA del 37,5%, el Banco Nación convierte una inversión de $1.300.000 en $1.328.849,32, generando $28.849,32 de intereses. El plazo fijo sigue siendo uno de los instrumentos más elegidos por quienes buscan resguardar su dinero y obtener un rendimiento asegurado en el corto plazo. En un contexto económico cambiante, muchos ahorristas evalúan cuánto podrían ganar con Inversiones pequeñas pero estables, especialmente cuando se trata de depósitos a 30 días.

En noviembre de 2025, la atención vuelve a centrarse en cuánto rendimiento puede generar un monto específico al colocarlo bajo esta modalidad tradicional. La previsibilidad y simplicidad del plazo fijo continúan siendo factores clave para quienes prefieren evitar riesgos y obtener un resultado claro al finalizar el período pactado.

Cuánto ganas por depositar $1.300.000 en un plazo fijo según el banco Ahorro Los plazos fijos se presentan como una opción para aquellos que buscan rendimientos con poca experiencia en inversiones. Freepik Según el comparador oficial del Banco Central, el Banco Macro lidera el listado de entidades tradicionales con la Tasa Nominal Anual (TNA) más alta, ubicada en el 38%. Detrás se posicionan el Banco Nación, que mantiene una TNA del 37,5%, y el Banco Provincia de Buenos Aires, con un 34%.

En lo que respecta a los bancos más clásicos, los rendimientos presentan una leve disminución frente a las opciones con tasas más agresivas. Un caso ilustrativo es el del Banco Nación: con una TNA del 37,5%, una inversión de $1.300.000 alcanzaría un monto final de $1.328.849,32, lo que implica obtener $28.849,32 de intereses.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.