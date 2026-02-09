Qué monto debe pagar cada categorías del monotributo de ARCA en febrero 2026 Especialistas recomiendan revisar con anticipación las tablas vigentes ya que cualquier modificación puede alterar la planificación financiera mensual. Por + Seguir en







Informate sobre los nuevos montos que debés pagar a ARCA

Con el comienzo de febrero, monotributistas de todo el país revisan las actualizaciones del régimen administrado por ARCA para conocer cuánto deberán abonar y evitar problemas fiscales.

Los montos del monotributo varían según la facturación anual y el tipo de actividad, lo que obliga a verificar en qué categoría corresponde estar inscripto.

Muchos contribuyentes deben evaluar si necesitan recategorizarse para no pagar de más ni correr el riesgo de quedar fuera del sistema simplificado.

Mantener la situación tributaria al día permite evitar sanciones, asegurar la continuidad de la actividad y planificar mejor los gastos durante el año. Con el inicio de febrero de 2026, miles de trabajadores independientes y pequeños contribuyentes vuelven a prestar atención a las actualizaciones del Monotributo administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Como ocurre cada año, los valores a pagar por categoría generan consultas y obligan a revisar la situación fiscal para evitar inconvenientes y mantener al día las obligaciones tributarias.

El esquema contempla montos diferenciados según la facturación anual y la actividad declarada, por lo que resulta clave conocer cómo quedan configuradas las escalas y qué impacto tiene en el bolsillo de monotributistas de todo el país. Además, muchos contribuyentes deben evaluar si necesitan recategorizarse para no pagar de más ni quedar fuera del régimen simplificado.

Como antes mencionamos, existe un sistema de arancel diferenciado según tus ingresos:

Categoría A: $4.780,46

Categoría B: $9.082,88

Categoría C: $15.616,17 en servicios / $14.341,38 en ventas

Categoría D: $25.495,79 en servicios / $23.742,95 en ventas

Categoría E: $47.804,60 en servicios / $37.924,28 en ventas

Categoría F: $67.245,13 en servicios / $49.398,08 en ventas

Categoría G: $122.379,76 en servicios / $61.189,87 en ventas

Categoría H: $350.567,04 en servicios / $175.283,51 en ventas

Categoría I: $697.150,35 en servicios / $278.860,14 en ventas

Categoría J: $836.580,42 en servicios / $334.632,18 en ventas

Categoría K: $1.171.212,59 en servicios / $390.404,20 en ventas Cuáles son los topes de ingreso para cada categorías del monotributo de ARCA en febrero 2026 Los montos máximos son los que indican a qué categoría pertenecés según tus ingresos anuales.