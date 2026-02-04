4 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

El Gobierno introdujo cambios al Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte a partir del 1° de febrero, para mejorar las medidas de seguridad. La normativa establece períodos específicos de vigencia para los distintos tipos de ejemplares.

Por
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.
Te puede interesar:

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Todas las modificaciones quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que estas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular la N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

Cómo será el nuevo DNI: todos los cambios

El nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

DNI 2026 1
El DNI 2026 incorpora nuevas medidas de seguridad.

El DNI 2026 incorpora nuevas medidas de seguridad.

Obviamente que seguirá manteniendo el nombre y apellido completo, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En aquellos casos en que la persona titular del documento no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

La disposición también confirmó que los ex combatientes de Malvinas mantendrán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. Los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.

DNI 2026: plazos de vigencia y renovación

La normativa establece períodos específicos de validez para los distintos tipos de ejemplares:

  • DNI "Cero Año" Provisorio: tendrá una validez de 6 meses, prorrogables si persisten las condiciones de salud que impidieron la toma de datos biométricos.
  • Menores de edad: deberán renovar el DNI entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14 años.
  • Mayores de 14 años: el documento tendrá una vigencia de 15 años desde su emisión.
  • Extranjeros: para radicaciones permanentes rigen los mismos tiempos que para argentinos. En residencias temporarias, la validez se limita al vencimiento de la misma.

Es decir que en 2026 corresponde la renovación obligatoria para quienes lo tramitaron en 2011, ya que dura 15 años.

Cómo renovar el DNI en 2026 y cuánto cuesta

Una vez superado el vencimiento que figura en el anverso, el DNI deja de ser válido para cualquier trámite oficial, lo que puede derivar en demoras o rechazos inesperados.

Para renovarlo se debe solicitar un turno a través de la aplicación o el sitio web de Mi Argentina. Luego, el ciudadano debe presentarse en un Centro de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper), donde el trámite presencial suele demorar alrededor de 15 minutos. Para menores de 14 años, la gestión debe realizarse con la presencia de un padre, madre o tutor legal, quien deberá acreditar el vínculo correspondiente.

El seguimiento del trámite puede hacerse online con el número de ID. Al momento de la entrega, el DNI debe ser recibido por una persona mayor de 18 años con la constancia del trámite.

Cuánto cuesta renovar el DNI

En 2026, los valores varían según la modalidad elegida. El DNI tradicional tiene un costo de $7.500 y se entrega en un plazo estimado de 30 a 40 días hábiles. La opción exprés cuesta $18.500 y permite recibir el documento en 96 horas hábiles.

También existen alternativas más rápidas: el DNI 24 horas, por $29.500, y el DNI al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, con un costo superior.

Requisitos para renovar el DNI

Los mayores de 14 años deben presentar su DNI anterior. Si fue robado o extraviado, la denuncia no es obligatoria, pero puede facilitar el trámite.

¿Cuáles son las diferencias en el diseño del nuevo DNI en comparación con el anterior?

El nuevo DNI, vigente desde febrero 2026, se destaca por estar fabricado en policarbonato con grabado láser, aumentando su durabilidad, e incorpora un chip inteligente "contactless" (sin contacto) para máxima seguridad y lectura rápida.

El diseño gráfico se actualizó con elementos patrios como la escarapela, el sol de mayo, estrellas y el mapa bicontinental, además de incluir una ventana transparente y mejoras tecnológicas de seguridad, como el código QR y zonas de lectura mecánica.

Noticias relacionadas

El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

El hidroavión Plus Ultra, protagonista de la historia.

A 100 años de la hazaña del hidroavión Plus Ultra: el primer cruce aéreo del Atlántico

play

Show aéreo gratuito sobre Buenos Aires por los 100 años del vuelo del avión Plus Ultra

play

Incendios en Chubut: llegaron las lluvias, pero no fueron suficientes para calmar el fuego

Dejó un detalle inesperado en su departamento y llamó la atención de todos en TikTok.

Una joven fue a cuidarle el departamento de Buenos Aires a su hermana y le dejó un curioso detalle para su regreso

La Franternidad confirmó el paro por 24 hora para este jueves 5 de febrero

Sin acuerdo con el Gobierno, se mantiene el paro de trenes para este jueves: a qué hora arranca y a qué líneas afecta

Rating Cero

Santiago Del Moro reveló que habrá una puerta roja y una placa planta, como novedades

Del Moro reveló las novedades que tendrá Gran Hermano Generación Dorada

La hermana del Chino Darín publicó una foto con un body de bebé azul. ¿Metió la pata?

Revelaron sin permiso el sexo del bebé del Chino Darín y Úrsula Corberó: ¿quién metió la pata?

Combinando magia y tecnología avanzada, Latveria opera bajo el mandato absoluto de Doom, siendo frecuentemente escenario de conflictos con los 4 Fantásticos y otros superhéroes de Marvel. 

Teoría de fans: cuál es el universo de Doctor Doom que Marvel podría mostrar en Avengers: Doomsday

Netflix, de nuevo, ha tocado el cielo con una de sus producciones propias. No contentos con los grandes números que ha logrado la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, desde la plataforma tenían un as en la manga que ha sido determinante este arranque de año. 
play

Esta miniserie se puede ver una tarde y sigue entre lo más visto de Netflix: cómo encontrarla

Se trata de una propuesta ideal para quienes buscan cine de acción con profundidad emocional y un trasfondo reflexivo.
play

Persecución, acción y drama hasta el final: qué película llegó a Netflix y se volvió tendencia rápidamente

La modelo y actriz murió el 31 de agosto del 2023 en el Hospital Italiano. 

Caso Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia contra Aníbal Lotocki

últimas noticias

Las diferencias entre constituir el plazo fijo en sucursal o de forma electrónica impactan directamente en los intereses obtenidos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 250.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 6 minutos
Conocé el caso del hombre que tenía problemas para ir de cuerpo y terminó con un diagnóstico inimaginable.

No podía ir al baño a orinar y cuando fue al médico descubrieron algo inesperado: cuál fue el diagnóstico

Hace 17 minutos
El Gobierno introdujo nuevos elementos de seguridad en el nuevo DNI 2026.

Nuevo DNI 2026: ¿cuánto tiempo de validez tiene el documento?

Hace 22 minutos

Adiós al espejo de baño: la opción tecnológica que es tendencia en 2026

Hace 27 minutos
El nuevo DNI 2026 llega al domicilio del solicitante o puede retirarse en una sucursal de Correo Argentino.

Nuevo DNI 2026: cuánto tarda en llegar a tu casa

Hace 37 minutos