9 de junio de 2026 Inicio
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Tres datos claves que hay que saber sí o sí sobre el aguinaldo de junio 2026

El vencimiento del aguinaldo se acerca y conocer los plazos exactos evita confusiones al momento de revisar el recibo.

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Para los trabajadores del sector privado y público

Para los trabajadores del sector privado y público, la fecha límite es el martes 30 de junio de 2026.

Con la primera semana de junio terminada, el pago del aguinaldo se acerca y conviene tener claros tres puntos antes de revisar el recibo: equivale al 50% de la mejor remuneración bruta del semestre, debe abonarse antes del 30 de junio y sobre el monto final se aplica una retención del 17% en concepto de jubilación, obra social y PAMI.

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La fecha límite formal es el 30 de junio de 2026, aunque la normativa admite un margen de cuatro días hábiles adicionales para el sector privado y público. El personal de casas particulares no cuenta con esa prórroga, ya que su empleador debe abonar el SAC en la última jornada laboral del mes, sin excepciones.

El cálculo incluye todos los conceptos remunerativos del período, como sueldo básico, horas extra, comisiones, presentismo y antigüedad, entre otros. Quedan fuera los beneficios sociales, los viáticos con comprobante, las asignaciones familiares y las sumas no remunerativas, salvo que el convenio colectivo aplicable indique lo contrario.

Dinero1

Quiénes cobran el aguinaldo en junio 2026

El SAC alcanza a los trabajadores del sector privado en relación de dependencia, a los empleados de la administración pública nacional, provincial y municipal, a los jubilados y pensionados del sistema previsional argentino y al personal de casas particulares debidamente registrado.

Quedan excluidos quienes trabajan como monotributistas o autónomos, así como quienes se desempeñan en la informalidad, dado que en ninguno de esos casos existe una relación laboral registrada que habilite el cobro. En caso de fallecimiento del trabajador, el derecho a percibir la parte proporcional del aguinaldo devengada hasta ese momento se transfiere a sus herederos.

Ante el incumplimiento del empleador, el trabajador puede intimar el pago mediante un telegrama laboral gratuito a través del Correo Argentino, sin necesidad de notificación previa para que opere la mora automática.

Cómo calcular el aguinaldo en junio 2026

El procedimiento parte de identificar el salario bruto más alto percibido entre enero y junio de 2026 y dividirlo por dos. Si la mejor remuneración del semestre fue de $1.000.000, el aguinaldo bruto resultante será de $500.000. Sobre ese importe se descuenta un 11% en concepto de jubilación, un 3% por obra social y un 3% por PAMI, lo que totaliza una retención del 17%.

Para los trabajadores que no completaron los seis meses del período, el cálculo es proporcional, ya que se toma el mejor sueldo, se divide por 2, se divide por 180 y se multiplica por los días efectivamente trabajados. En el caso del personal de casas particulares, la fórmula alternativa es dividir el mejor sueldo por 12 y multiplicar por los meses trabajados.

feriado

Cuándo cobro el aguinaldo en junio 2026

Para los trabajadores del sector privado y público, la fecha límite es el martes 30 de junio de 2026. Con el plazo de gracia de cuatro días hábiles, el depósito puede extenderse hasta el lunes 6 o martes 7 de julio. El personal de casas particulares, en cambio, debe recibir el pago en la última jornada laboral de junio, sin margen de prórroga.

Los jubilados y pensionados cobran el aguinaldo integrado al haber de junio, según el calendario de ANSES por terminación de DNI. Quienes perciben el haber mínimo, fijado en $403.317, cobran entre el 8 y el 22 de junio y recibirán un aguinaldo de $201.727. Los haberes superiores al mínimo se acreditan entre el 23 y el 30 de junio, con un tope de haber de $2.715.002 y un SAC correspondiente de $1.357.501.

Las Pensiones No Contributivas se abonan entre el 8 y el 12 de junio. Un jubilado que percibe el haber mínimo recibirá en total $674.976,99 durante junio, cifra que integra el haber mensual, el aguinaldo y un bono de $70.000.

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