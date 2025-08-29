Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Desde el 25 hasta el 31 de agosto estará disponible el Travel Sale 2025, el evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que es ideal para encontrar ofertas y descuentos en el mundo turístico de cara a las próximas vacaciones de verano.

Se trata de una iniciativa que ya cumple 10 años desde su primera edición, y promete promociones imperdibles para que las personas puedan encontrar su próxima vacación a un precio accesible.

Participan del evento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60%. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Además, hay beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, se destacan promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

Travel - Sale - Avión - Descuento.jpg En el marco de una acción ya consolidada dentro de la industria turística, los usuarios deben entrar a www.travelsale.com.ar para evitar sufrir estafas, una práctica común de malintencionados para aprovecharse de estas fechas.