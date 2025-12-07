La policía pensaba que fue un suicidio o un accidente, pero el final fue mucho peor y estremeció Barcelona: cuál es el caso A medida que la verdad salió a la luz, quedó claro que detrás de aquella explicación inicial se escondía un desenlace mucho más oscuro. Por + Seguir en







El caso que conmocionó a toda una comunidad cuando se conocieron nuevas pistas Netflix

El crimen ocurrió en 2008 en Barcelona y tuvo como víctima a Ana Páez, una diseñadora de moda asesinada mediante asfixia tras ser drogada, en un escenario cuidadosamente montado para desviar la atención inicial.

María Ángeles Molina, conocida como Angi, utilizaba identidades falsas, manipulaba a su entorno y planificó el homicidio como parte de un esquema de fraude económico.

Antes del asesinato, había retirado dinero de la cuenta de la víctima y contratado préstamos y seguros de vida a su nombre con documentación falsificada.

El caso reabrió sospechas sobre la muerte en 1996 de su esposo, aunque esa investigación sigue sin resolverse por falta de pruebas materiales. La investigación comenzó como tantas otras: un episodio confuso, pocos indicios concretos y una primera hipótesis que apuntaba a una decisión personal o a un hecho fortuito. Para la policía, todo parecía encajar dentro de un marco conocido, sin señales claras de violencia ni de intervención de terceros. Sin embargo, con el paso de los días, algunos detalles empezaron a desentonar.

El caso de María Ángeles Molina se transformó entonces en una historia que sacudió a investigadores y a la opinión pública. Testimonios que no coincidían del todo, movimientos extraños previos al hecho y elementos que, aunque mínimos, no terminaban de cerrar el relato oficial. Lo que en un principio se interpretó como un suceso aislado comenzó a adquirir otra dimensión, mucho más inquietante.

Cómo fue el crimen europeo que incluye una víctima argentina angi-crimen-y-mentira En 2008, el fallecimiento de una diseñadora de moda en un departamento de Barcelona destapó uno de los crímenes más escalofriantes de la historia reciente de España. La responsable fue María Ángeles Molina, conocida como Angi, una mujer que llevaba múltiples identidades, fabricaba historias personales ficticias y demostraba una gran capacidad para manipular a su entorno.

El 19 de febrero de ese año, Ana Páez fue hallada sin vida en un piso alquilado: estaba desnuda y con una bolsa de plástico ajustada a la cabeza con cinta adhesiva. Aunque en un principio la escena hizo pensar en un crimen sexual, la investigación reveló un plan minucioso y premeditado.

Las cámaras de seguridad registraron, poco antes del asesinato, a Angi entrando disfrazada con una peluca a una sucursal bancaria, donde retiró 600 euros de la cuenta de Ana. Luego condujo un Porsche rumbo a Zaragoza para recoger las cenizas de su padre, fallecido el año anterior, un movimiento que, según el tribunal, formaba parte de una coartada diseñada al detalle. Al regresar al departamento, Molina drogó a Ana con una sustancia no determinada y posteriormente la asfixió.