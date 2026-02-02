2 de febrero de 2026 Inicio
Tras la renuncia de Lavagna al INDEC, el Gobierno confirmó que postergará la nueva fórmula para medir la inflación

Lo adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo. "Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado", explicó.

La nueva fórmula para medir la inflación deberá seguir esperando.

Tras concretarse la renuncia del funcionario Marco Lavagna como titular del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que se postergará la implementación de la nueva fórmula para medir la inflación.

El titular del Palacio de Hacienda explicó durante una entrevista con radio Rivadavia que Lavagna "renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del Indec y Marcos tenía como fecha implementarlo ahora, y con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviese totalmente consolidado".

Al margen de la discrepancia, Caputo aclaró que Lavagna "se fue bien y quedamos en buenos términos". Además, aseguró que "la inflación va a seguir bajando y va a converger con valores internacionales".

Acerca del sucesor de Lavagna, Pedro Lines, destacó que "es un funcionario de excelente trayectoria, intachable", y destacó que "cuando estaba la sospecha de la manipulación de (Guillermo) Moreno, incluso él se fue".

Quién es Pedro Lines, el reemplazante de Marco Lavagna al frente del INDEC

El designado titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), Pedro Lines, era hasta este lunes director técnico del organismo. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Trabaja como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina. Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, ha sido responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

