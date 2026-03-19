El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Arancibia como nuevo director de ANSES El funcionario asume en reemplazo de Fernando Bearzi, quien renunció el martes como titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Por + Seguir en







Guillermo Arancibia reemplaza a Fernando Bearzi, en el cargo desde febrero de 2025.

El Gobierno oficializó la designación de Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tras la renuncia de Fernando Bearzi.

La medida se implementó a través del Decreto 162/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El funcionario, cuarto director del organismo en la gestión libertaria, asume como reemplazo de un hombre estratégico para el ministro de Economía, Luis Caputo. Bearzi ocupaba el cargo desde febrero de 2025, tras la salida de Mariano de los Heros. Era muy allegado al economista y se definía en redes sociales como un "especialista en Administración de Riesgos, Inversiones e Instrumentos Financieros".

Bearzi se convirtió en el tercer funcionario en dejar la dirección ejecutiva de ANSES, cargo que antes habían ocupado Osvaldo Giordano y De los Heros. Su renuncia, presentada este martes, se dio en el marco de un acuerdo vinculado al inicio de una etapa de digitalización y modernización de procesos dentro del organismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2033960501244235971&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL@JMilei pic.twitter.com/Wrqd4QPYIG — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) March 17, 2026 Quién es Guillermo Arancibia, el nuevo director de ANSES Arancibia es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y posee un posgrado en especialización financiera en la Universidad de Belgrano, formación que respalda su extensa trayectoria en gestión estatal y análisis económico. Cuenta con más de tres décadas de experiencia en la gestión estatal.

Guillermo Arancibia - Anses Guillermo Arancibia, nuevo titular de ANSES. A lo largo de su carrera, desempeñó funciones clave en la seguridad social y en la gestión pública. En la ANSES llegó a ser Subdirector Ejecutivo de Prestaciones (2024-2025) y también fue Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. A nivel internacional fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social. En el último año, asesoró al Ministerio de Capital Humano en el desarrollo del Centro de Formación Capital Humano. En otro aspecto profesional, Arancibia es profesor adjunto en la Universidad Nacional de San Martín desde 2019 y ha dictado cursos en diversas universidades en áreas como estadística, macroeconomía, economía monetaria y evaluación de carteras.