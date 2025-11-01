1 de noviembre de 2025 Inicio
Todavía falta: cuándo se unifica el pago particular del monotributo de ARCA para CABA

La medida se formalizó mediante la Resolución General Conjunta 5769/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

  • A partir del 1 de enero de 2026, los monotributistas de CABA podrán realizar un único pago mensual que unifica el Monotributo nacional y el régimen local de Ingresos Brutos.
  • El sistema utiliza la Credencial Única de Pago con un Código Único de Revista (CUR) que integra todos los componentes tributarios.
  • Recategorizaciones, modificaciones de datos y bajas se reflejarán automáticamente entre ambos regímenes, evitando trámites duplicados.
  • El período previo al inicio del esquema permite la adaptación de sistemas y la comunicación a los contribuyentes para asegurar una transición ordenada.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara un cambio importante para los pequeños contribuyentes de su jurisdicción, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. La iniciativa busca simplificar de manera significativa la gestión de las obligaciones fiscales, representando un paso relevante en la modernización de los trámites tributarios y en la reducción de la carga administrativa para monotributistas y pequeños empresarios.

Lo tenés que saber: si no cumplís con estas obligaciones fiscales y sos monotributistas, ARCA te puede dar de baja

La transformación principal consiste en la incorporación de la Ciudad al esquema del Monotributo Unificado, resultado del acuerdo entre el Gobierno porteño y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora bajo la estructura de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta colaboración interjurisdiccional permitirá que los contribuyentes gestionen de forma más eficiente sus pagos, concentrando dos obligaciones que hasta el momento se tramitaban por separado: el Monotributo nacional y el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos local.

Con la implementación de este sistema, los monotributistas con domicilio fiscal en CABA podrán cumplir con sus obligaciones mediante un único pago mensual, eliminando la necesidad de generar dos comprobantes distintos y de controlar vencimientos separados. La medida, oficializada a través de la Resolución General Conjunta 5769/2025 publicada en el Boletín Oficial, simplifica la carga administrativa y optimiza tiempo y recursos, ofreciendo un procedimiento más ágil y cómodo dentro del marco legal.

Cómo es el nuevo sistema de pagos de ARCA para el monotributo de CABA

El nuevo sistema de pagos de ARCA para los monotributistas de la Ciudad de Buenos Aires se centra en el concepto de Monotributo Unificado, diseñado para centralizar todas las obligaciones fiscales en un solo trámite. A partir del 1 de enero de 2026, los contribuyentes porteños podrán realizar un pago mensual único que incluya tanto el impuesto nacional como el tributo local de Ingresos Brutos, eliminando la necesidad de gestionar ambas obligaciones por separado.

La operativa del sistema se apoya en la Credencial Única de Pago (Formulario F. 1520), que incorpora un Código Único de Revista (CUR) capaz de identificar de manera individual la situación de cada contribuyente. Este código integra todos los componentes tributarios, incluyendo el Impuesto Integrado, los aportes al Sistema Previsional y de Salud cuando correspondan, y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos del Régimen Simplificado de CABA.

Gracias a esta unificación, los monotributistas podrán cumplir con todas sus obligaciones mediante un único acto de pago. Además, procesos como la recategorización, la modificación de datos o las bajas se armonizan automáticamente: una recategorización de oficio realizada por ARCA en el régimen nacional se reflejará de forma automática en el Régimen Simplificado de CABA, evitando duplicidad de gestiones y asegurando coherencia entre las administraciones correspondientes.

Cuándo se dará la unificación del pago del monotributo de ARCA en CABA

La implementación del Monotributo Unificado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un inicio oficial establecido. Según la Resolución General Conjunta 5769/2025, publicada por ARCA y el Gobierno porteño, el nuevo esquema comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026. Desde ese momento, los pequeños contribuyentes de CABA dejarán de realizar pagos separados y comenzarán a abonar un único monto mensual que integra sus obligaciones nacionales y locales.

Aunque la normativa se publicó con antelación, se contempla un plazo destinado a la adaptación de los sistemas informáticos y la comunicación a los contribuyentes. El tiempo transcurrido hasta el 1 de enero de 2026 funciona como período de transición, permitiendo que ARCA y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) coordinen sus bases de datos y plataformas de manera eficiente.

En la práctica, esto implica que el primer pago bajo el nuevo esquema unificado corresponderá al período fiscal de enero de 2026. Desde esa fecha, los monotributistas con domicilio fiscal en CABA podrán aprovechar la simplificación, cumpliendo con el Monotributo nacional y el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos local mediante un solo trámite.

