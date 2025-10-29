Cómo es el cambio clave que tendrá el Monotributo de ARCA para CABA y qué modificaciones tiene el sistema

Esto resulta relevante para quienes manejan sus obligaciones de manera independiente, ya que impacta directamente en la planificación financiera mensual.

El Monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una serie de cambios que buscan simplificar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes. Estas modificaciones generan expectativa, ya que representan un avance en la gestión tributaria y en la forma en que se integran los pagos de distintos conceptos.

Además, los ajustes se enmarcan dentro de un esfuerzo más amplio por modernizar y unificar los servicios tributarios en la ciudad. La noticia invita a los contribuyentes a informarse sobre las novedades, mientras se espera que estas medidas faciliten la experiencia de cumplir con las responsabilidades fiscales.

A partir del 1 de enero de 2026 , los pequeños contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires experimentarán un cambio significativo. El Gobierno porteño y la AFIP , actualmente bajo la estructura de ARCA , anunciaron la incorporación de CABA al Monotributo Unificado , un sistema que integra en un único trámite el Monotributo nacional y el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos local .

La medida fue oficializada mediante la Resolución General Conjunta 5769/2025, publicada en el Boletín Oficial. Gracias a este cambio, los monotributistas con domicilio fiscal en la Ciudad podrán cumplir sus obligaciones tributarias en un solo pago mensual, eliminando la necesidad de abonar por separado el impuesto nacional y el tributo local. Además, el sistema funcionará de manera totalmente digital, facilitando la gestión.

Al adherir al Monotributo, los contribuyentes deberán declarar su condición frente a Ingresos Brutos CABA. Si cumplen con los requisitos, serán incorporados automáticamente al Régimen Simplificado CABA. Los pagos se unificarán: los débitos automáticos de AGIP dejarán de estar activos, y quienes ya cuenten con el débito nacional verán sumado automáticamente el monto correspondiente a Ingresos Brutos, simplificando de esta manera toda la operatoria fiscal.