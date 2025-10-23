Lo tenés que saber: si no cumplís con estas obligaciones fiscales y sos monotributistas, ARCA te puede dar de baja

Incumplimiento del pago mensual (baja automática): Es la causa más frecuente y la que genera mayor cantidad de notificaciones. Ocurre cuando el contribuyente acumula 10 meses consecutivos sin abonar la cuota mensual, lo que provoca la baja automática. Al no estar activo, no se puede facturar legalmente y se pierden los beneficios de obra social y aportes jubilatorios.

Superar los límites de Ingresos Brutos: Cada categoría del Monotributo establece un tope de facturación anual. Si los ingresos brutos (ventas o servicios) de los últimos 12 meses exceden el máximo permitido para la categoría más alta, el contribuyente es excluido y pasa automáticamente al régimen general de Responsable Inscripto, debiendo tributar IVA y Ganancias por separado, con mayor carga administrativa y fiscal.

Inconsistencia entre gastos, depósitos e ingresos: La ARCA compara la facturación con los movimientos bancarios y compras. Si los gastos personales, depósitos o compras superan el 80% de los ingresos declarados en venta de bienes o el 40% en prestación de servicios, se considera que hay ingresos no declarados. Esta falta de justificación provoca la exclusión al régimen general.

Superar el precio unitario máximo de venta (venta de bienes): Aplica solo a quienes venden productos: si el precio de un bien excede el máximo unitario permitido por la normativa, el contribuyente es excluido, incluso si la facturación total anual está dentro del límite.