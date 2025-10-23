Lo tenés que saber: si no cumplís con estas obligaciones fiscales y sos monotributistas, ARCA te puede dar de baja

Ser monotributista implica cumplir con una serie de obligaciones fiscales que permiten mantener la actividad regular dentro del sistema formal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de la recaudación y control en varias jurisdicciones, establece criterios claros sobre quiénes se mantienen activos dentro del régimen y qué sucede cuando se incumplen las obligaciones.
Más allá del aspecto administrativo, conocer estas obligaciones ayuda a planificar la actividad económica. Sin embargo, no todas las responsabilidades son conocidas por todos, y no cumplirlas puede acarrear consecuencias importantes. Esto genera que muchos contribuyentes deban revisar sus compromisos antes de que surjan inconvenientes.
ARCA puede proceder a la baja automática o a la exclusión del régimen por las siguientes razones: