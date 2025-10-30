ARCA ofrece un reintegro especial para monotributistas que alquilen: de qué se trata

Este tipo de medidas refuerza la relación entre el organismo y los contribuyentes, generando expectativas sobre los requisitos y el alcance del beneficio.

Cómo es el cambio clave que tendrá el Monotributo de ARCA para CABA y qué modificaciones tiene el sistema

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) lanzó una nueva medida destinada a acompañar a los monotributistas , con un beneficio que promete aliviar los gastos vinculados al alquiler . La propuesta busca ofrecer un incentivo económico en un contexto donde el costo de la vivienda representa una de las principales preocupaciones para trabajadores y emprendedores independientes.

El anuncio despertó el interés de muchos, especialmente entre quienes desarrollan su actividad dentro del régimen simplificado y deben afrontar gastos fijos mes a mes. Con esta propuesta, ARCA busca ofrecer un alivio concreto a quienes sostienen su actividad de manera autónoma, incentivando al mismo tiempo el cumplimiento regular de sus obligaciones fiscales.

Los monotributistas podrán acceder a una bonificación del 100% en la cuota mensual del monotributo , según una nueva medida que busca impulsar la formalización de los contratos de alquiler y mejorar la transparencia fiscal dentro del sector. Esta iniciativa apunta a aliviar la carga tributaria de los pequeños contribuyentes que operan en el rubro inmobiliario y fomentar la regularización de las operaciones.

Además de este beneficio, los inscriptos en el régimen podrán eximirse del impuesto sobre las transacciones bancarias por los ingresos provenientes de alquileres y deducir un 10% anual en el Impuesto a las Ganancias, lo que representa un incentivo adicional para cumplir con las obligaciones fiscales de manera formal.

Para acceder a la bonificación total, los monotributistas deberán cumplir ciertas condiciones: registrar sus contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma, estar inscriptos en la actividad de alquileres, no poseer más de tres propiedades y no exceder los ingresos máximos de la categoría K del régimen simplificado.