Fuerte choque en Panamericana: tres vehículos colisionaron cerca del cruce con la ruta 197 El accidente dejó dos heridos e importantes daños en los tres rodados. Por Agregar C5N en









Tres vehículos colisionaron en el kilómetro 29, cerca del cruce con la ruta provincial 197.

Dos personas resultaron heridas este domingo tras un choque entre tres vehículos en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 29 del Acceso Norte, en inmediaciones de la ruta provincial 197. Los tres rodados sufrieron importantes daños materiales.

El hecho se registró en la mano que va hacia el norte. Según informó la concesionaria Autopistas del Sol (AUSOL), el choque obligó a cortar tres carriles y la banquina, con las consiguientes demoras para quienes circulaban por la zona. Horas más tarde, la empresa confirmó que el tránsito volvió a la normalidad.

Hasta el momento no se difundieron precisiones sobre el estado de salud de los dos lesionados ni sobre las causas del siniestro.

Otros dos accidentes en la misma traza durante la última semana El de este domingo se suma a otros hechos graves ocurridos en la Panamericana en los últimos días. El viernes 21 de noviembre, cerca de las 5:40, tres personas murieron y otras dos resultaron heridas en el kilómetro 21, a la altura de Boulogne, partido de San Isidro. Según las imágenes de una cámara de seguridad, un Volkswagen Vento que circulaba a alta velocidad por el carril izquierdo perdió el control, golpeó contra el guardarraíl, volvió a la calzada y chocó contra un Volkswagen Suran y un colectivo de la línea 21. El Vento se incendió con sus tres ocupantes dentro, que no pudieron salir. Las primeras hipótesis indican que los neumáticos estallaron tras el primer impacto y que las llantas, al rozar el asfalto, provocaron chispas. La investigación deberá determinar cómo ocurrió.