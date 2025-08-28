Jubilados y pensionados: todos los detalles de los beneficios para compras en supermercados El organismo oficial y el Banco Nación firmaron un convenio para otorgar incentivos a jubilados y pensionados. Los detalles. Por







El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación. Redes Sociales

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), comunicó que a partir del mes de septiembre, jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina tendrán nuevos beneficios exclusivos que les permitirán mejorar sus ingresos y la capacidad de compra en los principales supermercados.

El convenio entre ambas entidades incluye que los jubilados y pensionados de ANSES tengan un reintegro adicional exclusivo del 5 % sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales).

Entre las cadenas de supermercados adheridas a estos descuentos están Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.