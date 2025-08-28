28 de agosto de 2025 Inicio
Jubilados y pensionados: todos los detalles de los beneficios para compras en supermercados

El organismo oficial y el Banco Nación firmaron un convenio para otorgar incentivos a jubilados y pensionados. Los detalles.

Por
El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), comunicó que a partir del mes de septiembre, jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina tendrán nuevos beneficios exclusivos que les permitirán mejorar sus ingresos y la capacidad de compra en los principales supermercados.

En septiembre, Anses mantiene créditos de hasta $3.000.000 con aprobación digital.
ANSES: cómo pedir créditos en septiembre 2025

El convenio entre ambas entidades incluye que los jubilados y pensionados de ANSES tengan un reintegro adicional exclusivo del 5 % sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO, con tarjeta de débito o crédito, (con un tope de 20 mil pesos mensuales).

Entre las cadenas de supermercados adheridas a estos descuentos están Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

Además, el Banco les depositará diariamente en su cuenta un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas (por hasta 500 mil pesos).

