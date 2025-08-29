Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que la Tarjeta Alimentar mantendrá en septiembre 2025 los mismos valores que el mes anterior. Esta prestación está destinada a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria en los hogares más vulnerables y se acredita en la misma fecha que otras asignaciones sociales.
Tarjeta Alimentar 4.png
Los valores oscilan entre $52.250 y $108.062, según la cantidad de hijos en el hogar.
Freepik
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que reciben de manera automática:
El beneficio no requiere inscripción previa, ya que se asigna de forma automática a quienes cumplen con los requisitos y tienen actualizados sus datos en la base de Anses.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
Los valores confirmados para septiembre se mantienen sin modificaciones:
-
$52.250 para familias con un hijo o embarazadas que cobran la AUE.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres hijos o más.
La acreditación se realiza en la cuenta donde el titular percibe la prestación principal, ya sea AUH, AUE o PNC, y no requiere ningún trámite adicional.
Tarjeta Alimentar 1.png
El beneficio se acredita junto con la AUH, AUE o la Pensión por 7 hijos.
Freepik
Este beneficio complementa los ingresos familiares y busca garantizar que los hogares con niños y adolescentes accedan a una alimentación adecuada. Al no estar vinculado a la movilidad previsional, sus montos se mantienen fijos hasta que el Gobierno nacional disponga una nueva actualización.