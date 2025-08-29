Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados para septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores de la prestación para el próximo mes, que se acreditan de manera automática junto con otras prestaciones sociales.

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos en septiembre 2025, sin cambios respecto al mes anterior.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que la Tarjeta Alimentar mantendrá en septiembre 2025 los mismos valores que el mes anterior . Esta prestación está destinada a reforzar el acceso a la canasta básica alimentaria en los hogares más vulnerables y se acredita en la misma fecha que otras asignaciones sociales.

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que reciben de manera automática :

Los valores oscilan entre $52.250 y $108.062, según la cantidad de hijos en el hogar.

Madres que reciben la Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos o más .

Mujeres embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Familias que perciben AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con niños de hasta 14 años inclusive.

El beneficio no requiere inscripción previa, ya que se asigna de forma automática a quienes cumplen con los requisitos y tienen actualizados sus datos en la base de Anses.

Los valores confirmados para septiembre se mantienen sin modificaciones :

$52.250 para familias con un hijo o embarazadas que cobran la AUE.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres hijos o más.

La acreditación se realiza en la cuenta donde el titular percibe la prestación principal, ya sea AUH, AUE o PNC, y no requiere ningún trámite adicional.

Tarjeta Alimentar 1.png El beneficio se acredita junto con la AUH, AUE o la Pensión por 7 hijos. Freepik

Este beneficio complementa los ingresos familiares y busca garantizar que los hogares con niños y adolescentes accedan a una alimentación adecuada. Al no estar vinculado a la movilidad previsional, sus montos se mantienen fijos hasta que el Gobierno nacional disponga una nueva actualización.