ANSES paga un extra de $170.091 en diciembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un extra de $170.091 correspondiente al aguinaldo.
Este se paga dos veces al año, en junio y diciembre, y equivale al 50% del salario más alto del semestre.
Además, a este pago se le suma el aumento del 2,3% en base al dato de inflación de octubre.
Este incremento se aplica bajo la nueva fórmula de movilidad, que ajusta los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
