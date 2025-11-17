ANSES paga un extra de $170.091 en diciembre 2025: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes pueden cobrar este extra. Por







Anses paga un extra de $170.091 en diciembre.

ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará un extra de $170.091 correspondiente al aguinaldo.

Este se paga dos veces al año, en junio y diciembre, y equivale al 50% del salario más alto del semestre.

Además, a este pago se le suma el aumento del 2,3% en base al dato de inflación de octubre.

Este incremento se aplica bajo la nueva fórmula de movilidad, que ajusta los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de diciembre. Y en ese sentido, explicó que entregará $170.091 extra en concepto del medio aguinaldo para el último mes del año. A este extra se le sumará el 2,3% de aumento previsto en base a la inflación de octubre informada por el Indec.

Anses - Jubilación Pexels De cuánto será el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 El aumento de diciembre, que será del 2,3%, tendrá un efecto directo sobre el cálculo del aguinaldo.

En ese sentido, los jubilados de la mínima recibirán $170.091 de aguinaldo, mientras que los titulares del haber máximo obtendrán $1.102.147.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 Los grupos de beneficiarios de ANSES a los que les corresponde el aguinaldo son:

Jubilados de todos los haberes

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM). Jubilados: aumento en la mínima y bono de $70.000 en diciembre 2025 Con el aumento del 2,3%, la jubilación mínima pasará de $333.150 a $340.812, sin el bono de $70.000.

En caso de que el Gobierno vuelva a entregar el refuerzo, este grupo pasará a cobrar un total de $410.812.