ANSES paga $269.537 a familias: quiénes pueden acceder en octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó que esta cifra corresponde a la suma de varios haberes.







Anses explicó quiénes pueden acceder a $269.537 en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa entregando los haberes de septiembre. Y como ya se difundió el dato del índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto, que fue del 1,9%, ya se sabe que las familias con dos hijos que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un total de $269.537,54, gracias al haber principal más el monto de la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik

AUH de ANSES: monto de octubre 2025 En octubre la AUH sube a $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene un 20% del haber, que solo se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto neto que cobrarán las familias en octubre será de $93.800,77 por hijo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder La Tarjeta Alimentar corresponde a madres y padres con hijos de hasta 17 años que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH), mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo, beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad, y madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva.

Este beneficio se acredita de forma automática en las cuentas de los beneficiarios y no requiere trámites adicionales.