16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga $269.537 a familias: quiénes pueden acceder en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó que esta cifra corresponde a la suma de varios haberes.

Por
Anses explicó quiénes pueden acceder a $269.537 en octubre.

Anses explicó quiénes pueden acceder a $269.537 en octubre.


Pexels

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa entregando los haberes de septiembre. Y como ya se difundió el dato del índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de agosto, que fue del 1,9%, ya se sabe que las familias con dos hijos que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un total de $269.537,54, gracias al haber principal más el monto de la Tarjeta Alimentar.

La Asignación por Nacimiento se cobra por única vez y requiere acreditar el nacimiento ante Anses.
Te puede interesar:

ANSES paga un extra desconocido de $68.337 en octubre 2025: quiénes pueden acceder

AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

AUH de ANSES: monto de octubre 2025

En octubre la AUH sube a $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES retiene un 20% del haber, que solo se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto neto que cobrarán las familias en octubre será de $93.800,77 por hijo.

Tarjeta Alimentar de ANSES: quiénes pueden acceder

La Tarjeta Alimentar corresponde a madres y padres con hijos de hasta 17 años que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH), mujeres embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo, beneficiarios de AUH por discapacidad sin límite de edad, y madres con siete hijos o más que reciban una Pensión No Contributiva.

Este beneficio se acredita de forma automática en las cuentas de los beneficiarios y no requiere trámites adicionales.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Las cifras de este beneficio varían según la cantidad de hijos por familia:

  • $52.250 para familias con 1 hijo.
  • $81.936 para familias con 2 hijos.
  • $108.062 para familias con 3 o más hijos.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó que deberá hacer un cambio en los pagos de octubre.

El cambio que tendrá que hacer ANSES en los pagos de octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social reitero el calendario de cobro para este grupo de beneficiarios.  

ANSES entrega $389.464 en octubre 2025: chequeá si podés acceder

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 16 de septiembre

La Asignación por Matrimonio se paga por única vez y solo a uno de los cónyuges.

ANSES entrega $102.329 a parejas en octubre 2025: quiénes pueden acceder

Anses difundió cuáles son los nuevos montos de las SUAF para octubre. 

Una por una, así quedaron los montos de las Asignaciones Familiares de ANSES con aumento para octubre 2025

Anses confirmó los montos con aumento para octubre de las APU.

APU de ANSES: confirmaron los montos con aumento para octubre 2025

Rating Cero

Robert Redford tenía 89 años

De qué murió Robert Redford

Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

El otro París, una serie estadounidense que está siendo lo mejor de Netflix en este momento.
play

El otro París es la serie romántica del momento en Netflix: qué historia cuenta

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.
play

Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Cuál es la imperdible serie de Netflix que estrenó su segunda temporada.
play

Tiene 8 capítulos, está en Netflix y tiene una trama que roza lo prohibido: serie imperdible

Sabrina Rojas recordó sus inicios como modelo y destacó el drástico cambio físico que atravesó en su carrera.

La impresionante transformación de Sabrina Rojas: así se veía de más joven

últimas noticias

El Presidente hablará en la CPAC de Paraguay. 

Milei llegó a Paraguay para participar de la cumbre conservadora de la CPAC

Hace 6 minutos
Israel avanza sobre el territorio de la Franja de Gaza

Israel expandió la ofensiva contra Hamás y el ministro de Defensa aseguró que "Gaza está en llamas"

Hace 16 minutos
Robert Redford, de 89 años, murió cuando dormía.

De qué murió Robert Redford

Hace 27 minutos
Se publicó el padrón electoral para los comicios.

Se publicó el padrón electoral para las elecciones de octubre 2025

Hace 34 minutos
Redford murió en su casa de Utah, Estados Unidos.

Murió el actor y director Robert Redford, una de las leyendas de Hollywood

Hace 43 minutos