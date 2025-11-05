5 de noviembre de 2025 Inicio
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció las fechas de pago de este beneficio.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de noviembre de la Tarjeta Alimentar.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar.
  • Se trata de una ayuda económica que se cobra junto con el haber principal.
  • El monto del beneficio varía según la cantidad de hijos por familia.
  • La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara la entrega de los haberes de noviembre. En ese sentido, confirmó que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar empiezan a cobrar el monto de esta ayuda a partir del día lunes 10 de noviembre. Se acredita junto al haber principal, en la misma cuenta y la misma fecha.

Los pagos se realizarán del 25 al 29 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.
Tarjeta Alimentar de Administración Nacional de la Seguridad Social
Con el incremento otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, las familias argentinas con hijos menores de edad recibirán un mayor apoyo económico.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo, titulares de la AUH con hijos con discapacidad (sin límite de edad), y madres de siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (PNC).

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los montos actuales, según la cantidad de hijos, son:

  • Familias con un hijo o embarazadas: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Tarjeta Alimentar de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Tarjeta Alimentar de Administración Nacional de la Seguridad Social
La entidad previsional anunció que se acreditará un bono adicional mediante la Tarjeta Alimentar para reforzar la alimentación de las familias

Pensiones no Contributivas

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1.
  • Martes 11: Documentos terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 12: Documentos terminados en 4 y 5.
  • Jueves 13: Documentos terminados en 6 y 7.
  • Viernes 14: Documentos terminados en 8 y 9.

Asignación Universal por Hijo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.
  • Martes 11: Documentos terminados en 1.
  • Miércoles 12: Documentos terminados en 2.
  • Jueves 13: Documentos terminados en 3.
  • Viernes 14: Documentos terminados en 4.
  • Lunes 17: Documentos terminados en 5.
  • Martes 18: Documentos terminados en 6.
  • Miércoles 19: Documentos terminados en 7.
  • Jueves 20: Documentos terminados en 8.
  • Viernes 21: Documentos terminados en 9.

Asignación Universal por Embarazo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.
  • Martes 11: Documentos terminados en 1.
  • Miércoles 12: Documentos terminados en 2.
  • Jueves 13: Documentos terminados en 3.
  • Viernes 14: Documentos terminados en 4.
  • Lunes 17: Documentos terminados en 5.
  • Martes 18: Documentos terminados en 6.
  • Miércoles 19: Documentos terminados en 7.
  • Jueves 20: Documentos terminados en 8.
  • Martes 25: Documentos terminados en 9.
