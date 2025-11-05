Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Anses dio a conocer las fechas de cobro de noviembre de la Tarjeta Alimentar.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar.
Se trata de una ayuda económica que se cobra junto con el haber principal.
El monto del beneficio varía según la cantidad de hijos por familia.
La Tarjeta Alimentar no tendrá aumento este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara la entrega de los haberes de noviembre. En ese sentido, confirmó que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar empiezan a cobrar el monto de esta ayuda a partir del día lunes 10 de noviembre. Se acredita junto al haber principal, en la misma cuenta y la misma fecha.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
Pueden acceder a la Tarjeta Alimentar las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo, titulares de la AUH con hijos con discapacidad (sin límite de edad), y madres de siete o más hijos que perciban una Pensión No Contributiva (PNC).
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025
Los montos actuales, según la cantidad de hijos, son:
Familias con un hijo o embarazadas: $52.250.
Familias con dos hijos: $81.936.
Familias con tres o más hijos: $108.062
Tarjeta Alimentar de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:
Pensiones no Contributivas
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1.
Martes 11: Documentos terminados en 2 y 3.
Miércoles 12: Documentos terminados en 4 y 5.
Jueves 13: Documentos terminados en 6 y 7.
Viernes 14: Documentos terminados en 8 y 9.
Asignación Universal por Hijo
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.
Martes 11: Documentos terminados en 1.
Miércoles 12: Documentos terminados en 2.
Jueves 13: Documentos terminados en 3.
Viernes 14: Documentos terminados en 4.
Lunes 17: Documentos terminados en 5.
Martes 18: Documentos terminados en 6.
Miércoles 19: Documentos terminados en 7.
Jueves 20: Documentos terminados en 8.
Viernes 21: Documentos terminados en 9.
Asignación Universal por Embarazo
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.