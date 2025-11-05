Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 10 de noviembre 2025 es una fecha clave

Anses explicó por qué los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar deben prestar atención al 10 de moviembre.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza a acreditar el monto de la Tarjeta Alimentar a partir del lunes 10 de noviembre.
El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.
El monto de la ayuda varía según la cantidad de hijos por familia.
Este extra lo cobran titulares de AUH, AUE y PNC para Madres de Siete o más Hijos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza con el calendario de noviembre. Y en ese sentido, indicó que el lunes 10 de noviembre, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar comienzan a cobrar el monto de la prestación, que varía según la cantidad de hijos por familia.