Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 10 de noviembre 2025 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué los beneficiarios de esta ayuda deben estar atentos a ese día.

Por
Anses explicó por qué los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar deben prestar atención al 10 de moviembre.

Anses explicó por qué los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar deben prestar atención al 10 de moviembre.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza a acreditar el monto de la Tarjeta Alimentar a partir del lunes 10 de noviembre.
  • El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.
  • El monto de la ayuda varía según la cantidad de hijos por familia.
  • Este extra lo cobran titulares de AUH, AUE y PNC para Madres de Siete o más Hijos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza con el calendario de noviembre. Y en ese sentido, indicó que el lunes 10 de noviembre, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar comienzan a cobrar el monto de la prestación, que varía según la cantidad de hijos por familia.

Anses dio a conocer las fechas de cobro de noviembre de la Tarjeta Alimentar.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

ANSES Tarjeta alimentar
La Tarjeta Alimentaria es un recurso proporcionado por el Estado nacional para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

La Tarjeta Alimentaria es un recurso proporcionado por el Estado nacional para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

Acceden este beneficio los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años y con hijos con Discapacidad sin límite de edad.
  • Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de Siete Hijos o Más.

La acreditación de la Tarjeta Alimentar es automática y no requiere inscripción previa, siempre que los datos en Mi Anses estén actualizados.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025

Los montos actuales, según la cantidad de hijos por familia, son:

  • Familias con un hijo o embarazadas: $52.250.
  • Familias con dos hijos: $81.936.
  • Familias con tres o más hijos: $108.062

Tarjeta Alimentar de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Pensiones no Contributivas

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0 y 1
  • Martes 11: Documentos terminados en 2 y 3
  • Miércoles 12: Documentos terminados en 4 y 5
  • Jueves 13: Documentos terminados en 6 y 7
  • Viernes 14: Documentos terminados en 8 y 9
Tarjeta Alimentar de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó los montos y el calendario correspondientes a este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social determinó los montos y el calendario correspondientes a este mes.

Asignación Universal por Hijo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.
  • Martes 11: Documentos terminados en 1.
  • Miércoles 12: Documentos terminados en 2.
  • Jueves 13: Documentos terminados en 3.
  • Viernes 14: Documentos terminados en 4.
  • Lunes 17: Documentos terminados en 5.
  • Martes 18: Documentos terminados en 6.
  • Miércoles 19: Documentos terminados en 7.
  • Jueves 20: Documentos terminados en 8.
  • Viernes 21: Documentos terminados en 9.

Asignación Universal por Embarazo

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.
  • Martes 11: Documentos terminados en 1.
  • Miércoles 12: Documentos terminados en 2.
  • Jueves 13: Documentos terminados en 3.
  • Viernes 14: Documentos terminados en 4.
  • Lunes 17: Documentos terminados en 5.
  • Martes 18: Documentos terminados en 6.
  • Miércoles 19: Documentos terminados en 7.
  • Jueves 20: Documentos terminados en 8.
  • Martes 25: Documentos terminados en 9.
