Tarjeta Alimentar de ANSES: por qué el 10 de noviembre 2025 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó por qué los beneficiarios de esta ayuda deben estar atentos a ese día.







Anses explicó por qué los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar deben prestar atención al 10 de moviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza a acreditar el monto de la Tarjeta Alimentar a partir del lunes 10 de noviembre.

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

El monto de la ayuda varía según la cantidad de hijos por familia.

Este extra lo cobran titulares de AUH, AUE y PNC para Madres de Siete o más Hijos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza con el calendario de noviembre. Y en ese sentido, indicó que el lunes 10 de noviembre, los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar comienzan a cobrar el monto de la prestación, que varía según la cantidad de hijos por familia.

ANSES Tarjeta alimentar La Tarjeta Alimentaria es un recurso proporcionado por el Estado nacional para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES Acceden este beneficio los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años y con hijos con Discapacidad sin límite de edad.

Embarazadas a partir del tercer mes que cobren la Asignación por Embarazo (AUE).

Beneficiarias de la Pensión No Contributiva (PNC) para Madres de Siete Hijos o Más. La acreditación de la Tarjeta Alimentar es automática y no requiere inscripción previa, siempre que los datos en Mi Anses estén actualizados.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en noviembre 2025 Los montos actuales, según la cantidad de hijos por familia, son:

Familias con un hijo o embarazadas: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062 Tarjeta Alimentar de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: