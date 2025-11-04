La excelente noticia que dio ANSES para noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de cobros completo de noviembre. Los haberes se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario. Los primeros en cobrar serán los titulares de las distintas Pensiones No Contributivas (PNC). Este mes, el aumento sobre las prestaciones será del 2,1%, en base al dato de inflación de septiembre difundida por el Indec.
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario completo de pagos de noviembre. En el anteúltimo mes del año los beneficiarios cobrarán con un aumento del 2,1%, y las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada titular.
ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 10 de noviembre. DNI terminado en 1: 11 de noviembre. DNI terminado en 2: 12 de noviembre. DNI terminado en 3: 13 de noviembre. DNI terminado en 4: 14 de noviembre. DNI terminado en 5: 17 de noviembre. DNI terminado en 6: 18 de noviembre. DNI terminado en 7: 19 de noviembre. DNI terminado en 8: 20 de noviembre. DNI terminado en 9: 21 de noviembre. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminado en 0 y 1: 24 de noviembre. DNI terminado en 2 y 3: 25 de noviembre. DNI terminado en 4 y 5: 26 de noviembre. DNI terminado en 6 y 7: 27 de noviembre. DNI terminado en 8 y 9: 28 de noviembre.
Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminado en 0 y 1: 8 de noviembre. DNI terminado en 2 y 3: 11 de noviembre. DNI terminado en 4 y 5: 12 de noviembre. DNI terminado en 6 y 7: 13 de noviembre. DNI terminado en 8 y 9: 14 de noviembre. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: 10 de noviembre. DNI terminado en 1: 11 de noviembre. DNI terminado en 2: 12 de noviembre. DNI terminado en 3: 13 de noviembre. DNI terminado en 4: 14 de noviembre. DNI terminado en 5: 17 de noviembre. DNI terminado en 6: 18 de noviembre. DNI terminado en 7: 19 de noviembre. DNI terminado en 8: 20 de noviembre. DNI terminado en 9: 21 de noviembre. Asignación por Embarazo DNI terminado en 0: 10 de noviembre. DNI terminado en 1: 11 de noviembre. DNI terminado en 2: 12 de noviembre. DNI terminado en 3: 13 de noviembre. DNI terminado en 4: 14 de noviembre. DNI terminado en 5: 17 de noviembre. DNI terminado en 6: 18 de noviembre. DNI terminado en 7: 19 de noviembre. DNI terminado en 8: 20 de noviembre. DNI terminado en 9: 21 de noviembre.
Prenatal y Maternidad DNI terminado en 0 y 1: 12 de noviembre. DNI terminado en 2 y 3: 13 de noviembre. DNI terminado en 4 y 5: 14 de noviembre. DNI terminado en 6 y 7: 17 de noviembre. DNI terminado en 8 y 9: 18 de noviembre. Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción) Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre. Prestación por Desempleo
DNI terminado en 0 y 1: 25 de noviembre. DNI terminado en 2 y 3: 26 de noviembre. DNI terminado en 4 y 5: 27 de noviembre. DNI terminado en 6 y 7: 28 de noviembre. DNI terminado en 8 y 9: 29 de noviembre.