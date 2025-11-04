4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La excelente noticia que dio ANSES para noviembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio información importante para todos los beneficiarios.

Por
Anses dio una muy buena noticia para todos los beneficiarios de la entidad.

Anses dio una muy buena noticia para todos los beneficiarios de la entidad.

Freepik/ Sitio web oficial de ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el cronograma de cobros completo de noviembre.
  • Los haberes se acreditan en base al último número del DNI de cada beneficiario.
  • Los primeros en cobrar serán los titulares de las distintas Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Este mes, el aumento sobre las prestaciones será del 2,1%, en base al dato de inflación de septiembre difundida por el Indec.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario completo de pagos de noviembre. En el anteúltimo mes del año los beneficiarios cobrarán con un aumento del 2,1%, y las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada titular.

La APU por Nacimiento se cobra una sola vez y alcanza los $69.760,97 en noviembre 2025.
Te puede interesar:

ANSES entrega $69.760 a un grupo: chequeá si accedés en noviembre 2025

Jubilados ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social publico el calendario de pagos correspondiente a la segunda cuota para pensionados y jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social publico el calendario de pagos correspondiente a la segunda cuota para pensionados y jubilados.

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: 21 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0 y 1: 24 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 28 de noviembre.
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminado en 0 y 1: 8 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 14 de noviembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminado en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: 21 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminado en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminado en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminado en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminado en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminado en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminado en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminado en 9: 21 de noviembre.
ANSES Asignación Prenatal
Las mujeres embarazadas en Argentina pueden acceder a un beneficio económico importante a través de la Asignación Familiar por Prenatal

Las mujeres embarazadas en Argentina pueden acceder a un beneficio económico importante a través de la Asignación Familiar por Prenatal

Prenatal y Maternidad

  • DNI terminado en 0 y 1: 12 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 14 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 17 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 18 de noviembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, nacimiento y adopción)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre
APU por nacimiento
(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

(ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU).

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminado en 0 y 1: 25 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 26 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 27 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 28 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 29 de noviembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó de qué se trata el bono de $300.000 que entrega a fin de mes.

El bono de $300.000 de ANSES que se paga a fin de mes: quiénes pueden acceder

Anses difundió las fechas de pago de la Prestación por Desempleo.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 4 de noviembre

Anses explicó si la AUH cobra aguinaldo en diciembre.

AUH de ANSES: ¿cobro aguinaldo en diciembre 2025?

Anses difundió las fechas de cobro con aumento de los beneficiarios de las APU.

APU de ANSES: cuándo cobro con aumento en noviembre 2025

Anses explicó que los beneficiarios de las APU deben estar atentos al miércoles 12 de noviembre.

APU de ANSES: porqué el 12 de noviembre es una fecha clave

Rating Cero

Alfa, otra vez envuelto en una polémica.

Alfa fue acusado de chocar a una moto y se defendió diciendo que le iban a robar porque "estaba con un Mercedes en el conurbano"

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.
play

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

últimas noticias

Este jugador se retiró tras ganar la Europa League 2025 con Tottenham.

Jugó en una de las mejores ligas de Europa y ahora se dedica al mundo de la fotografía y del cine

Hace 23 minutos

La sencillez con onda de Paulo Dybala: outfit relajado y zapatillas trendy

Hace 29 minutos
La APU por Nacimiento se cobra una sola vez y alcanza los $69.760,97 en noviembre 2025.

ANSES entrega $69.760 a un grupo: chequeá si accedés en noviembre 2025

Hace 29 minutos

Viajar a Córdoba: el pueblito que tiene un sendero hermoso que cruza distintas playitas

Hace 32 minutos
El salario mínimo, vital y móvil perdió 34% de poder adquisitivo durante la era Milei.

El Gobierno convocó al Consejo del Salario Mínimo: cuándo se define el aumento de sueldos

Hace 41 minutos