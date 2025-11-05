5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Asado vs. Ahumado: el duelo del año llega a la Costanera de la mano de Ribs al Río y Locos X el Asado

El próximo 8 de noviembre, dos referentes del fuego se enfrentan en un evento único donde el público elegirá al gran ganador. Una experiencia que promete carne, humo y mucha pasión.

Por
Dos potencias del fuego se enfrentarán cara a cara.

Dos potencias del fuego se enfrentarán cara a cara.

La pasión por la carne y el fuego atraviesa la identidad argentina. Pero, en los últimos años, un nuevo estilo se sumó a la parrilla criolla: el ahumado texano, con su cocción lenta, sus aromas a madera y su técnica artesanal. De ese encuentro —y esa rivalidad saludable— nace el evento que promete convertirse en el más esperado del año para los fanáticos del asado y el BBQ.

Papas crujientre: la mejor manera de complementar un asado con un acompañamiento único.
Te puede interesar:

Esta es la mejor manera de acompañar un asado con una guarnición única

El gran desafío: Ribs al Río vs. Locos X el Asado

El sábado 8 de noviembre, de 12 a 00 hs, la sede de Ribs al Río en Costanera Norte será el escenario de un hecho sin precedentes: dos potencias del fuego se enfrentarán cara a cara para definir, con el voto del público, qué estilo conquista los paladares argentinos. Bajo el lema “Asado vs. Ahumado”, Ribs al Río y Locos X el Asado invitan a vivir una experiencia gastronómica completa, que combina show, sabor y competencia amistosa.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una degustación doble: un sándwich de brisket ahumado (120 g) —emblema del smokehouse porteño— y un sándwich de vacío a la parrilla (120 g) —ícono de la tradición criolla—, ambos acompañados por una porción de papas fritas (150 g) y una bebida a elección (agua, gaseosa o cerveza). Las entradas, que incluyen toda la experiencia y la posibilidad de votar por su preferido, ya están disponibles a través de Passline con cupos limitados a un valor de $32 000.

Laucha Lucchetti

Lo que comenzó como un debate encendido en redes sociales —tras un intercambio entre ambas marcas sobre el brisket y la tapa de asado— hoy se materializa en este desafío real, donde el público podrá probar, comparar y elegir su favorito.

Más allá de la competencia, el encuentro propone una celebración del fuego argentino en todas sus formas. Habrá asado y ahumado en vivo, stands gastronómicos y charlas educativas, en un entorno pensado para familias, grupos de amigos y amantes de la buena cocina.

Ribs al Río - Costanera Norte 6

Dónde queda Ribs al Río

La sucursal de Ribs al Río en la que se realizará el evento queda en Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cultura alemana dejó una huella importante en la gastronomía de la CIudad de Buenos Aires.

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires para comer buenas salchichas alemanas

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que tienen unas pastas caseras inigualables

Los sándwiches cobran protagonismo.

Día Mundial del Sándwich: 6 lugares para comer los mejores sándwiches

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer tremendas empanadas cortadas a cuchillo

Elaboración propia con ingredientes naturales y materia prima de excelencia.

El restaurante donde la cocina árabe-sefaradí mantiene viva una historia centenaria

Entre los sitios más destacados para disfrutar de un buen bife con fritas, se encuentran dos que sobresalen por su calidad.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires para comer bife con papas fritas

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

El Presidente junto a Adorni en la ceremonia de jura.

Cambios en el Gobierno: Adorni asumió oficialmente como jefe de Gabinete

Hace 8 minutos
Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 17 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 25 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 33 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 36 minutos