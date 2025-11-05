Asado vs. Ahumado: el duelo del año llega a la Costanera de la mano de Ribs al Río y Locos X el Asado El próximo 8 de noviembre, dos referentes del fuego se enfrentan en un evento único donde el público elegirá al gran ganador. Una experiencia que promete carne, humo y mucha pasión. Por







Dos potencias del fuego se enfrentarán cara a cara.

La pasión por la carne y el fuego atraviesa la identidad argentina. Pero, en los últimos años, un nuevo estilo se sumó a la parrilla criolla: el ahumado texano, con su cocción lenta, sus aromas a madera y su técnica artesanal. De ese encuentro —y esa rivalidad saludable— nace el evento que promete convertirse en el más esperado del año para los fanáticos del asado y el BBQ.

El gran desafío: Ribs al Río vs. Locos X el Asado El sábado 8 de noviembre, de 12 a 00 hs, la sede de Ribs al Río en Costanera Norte será el escenario de un hecho sin precedentes: dos potencias del fuego se enfrentarán cara a cara para definir, con el voto del público, qué estilo conquista los paladares argentinos. Bajo el lema “Asado vs. Ahumado”, Ribs al Río y Locos X el Asado invitan a vivir una experiencia gastronómica completa, que combina show, sabor y competencia amistosa.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una degustación doble: un sándwich de brisket ahumado (120 g) —emblema del smokehouse porteño— y un sándwich de vacío a la parrilla (120 g) —ícono de la tradición criolla—, ambos acompañados por una porción de papas fritas (150 g) y una bebida a elección (agua, gaseosa o cerveza). Las entradas, que incluyen toda la experiencia y la posibilidad de votar por su preferido, ya están disponibles a través de Passline con cupos limitados a un valor de $32 000.

Laucha Lucchetti Lo que comenzó como un debate encendido en redes sociales —tras un intercambio entre ambas marcas sobre el brisket y la tapa de asado— hoy se materializa en este desafío real, donde el público podrá probar, comparar y elegir su favorito.

Más allá de la competencia, el encuentro propone una celebración del fuego argentino en todas sus formas. Habrá asado y ahumado en vivo, stands gastronómicos y charlas educativas, en un entorno pensado para familias, grupos de amigos y amantes de la buena cocina.

Ribs al Río - Costanera Norte 6 Dónde queda Ribs al Río La sucursal de Ribs al Río en la que se realizará el evento queda en Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.