El bono de $300.000 de ANSES que se paga a fin de mes: quiénes pueden acceder

Anses explicó de qué se trata el bono de $300.000 que entrega a fin de mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega la Prestación por Desempleo.

Este beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad

Esta ayuda contempla pagos que pueden alcanzar $300.000 mensuales por hasta ocho meses, según los aportes realizados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que a fin de mes entregará un extra de hasta $300.000 por la Prestación por Desempleo. Se trata de un beneficio que sigue vigente y otorga un apoyo económico para las personas que hayan perdido su trabajo. Según la normativa vigente, el valor de esta asistencia se actualiza en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Desempleo ANSES El monto de la prestación por desempleo varía según los ingresos y meses trabajados (con aportes) del beneficiario durante los últimos tres años. Freepik Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder Pueden solicitar esta prestación los siguientes grupos:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al despido. Mientras que los requisitos generales son:

Ser argentino o residente legal.

Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.

No recibir SUAF ni prestaciones incompatibles. Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025 El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con topes mínimos y máximos ligados al Salario Mínimo Vital y Móvil. Actualmente, los valores se ubican entre el mínimo de $161.000 y el máximo de $322.000.

Durante su vigencia, quienes lo cobran mantienen cobertura de obra social y aportes jubilatorios, siempre que la información personal y laboral esté correctamente registrada en los sistemas del organismo previsional.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario: DNI terminado en 0 y 1: 25 de noviembre.

DNI terminado en 2 y 3: 26 de noviembre.

DNI terminado en 4 y 5: 27 de noviembre.

DNI terminado en 6 y 7: 28 de noviembre.

DNI terminado en 8 y 9: 29 de noviembre.