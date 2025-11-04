4 de noviembre de 2025 Inicio
El bono de $300.000 de ANSES que se paga a fin de mes: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo es el que cobra este extra.

Anses explicó de qué se trata el bono de $300.000 que entrega a fin de mes.

Anses explicó de qué se trata el bono de $300.000 que entrega a fin de mes.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entrega la Prestación por Desempleo.
  • Este beneficio está dirigido exclusivamente a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad
  • Esta ayuda contempla pagos que pueden alcanzar $300.000 mensuales por hasta ocho meses, según los aportes realizados.
  • Durante su vigencia, quienes lo cobran mantienen cobertura de obra social y aportes jubilatorios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que a fin de mes entregará un extra de hasta $300.000 por la Prestación por Desempleo. Se trata de un beneficio que sigue vigente y otorga un apoyo económico para las personas que hayan perdido su trabajo. Según la normativa vigente, el valor de esta asistencia se actualiza en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Desempleo ANSES
El monto de la prestación por desempleo varía según los ingresos y meses trabajados (con aportes) del beneficiario durante los últimos tres años.

Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder

Pueden solicitar esta prestación los siguientes grupos:

  • Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
  • Trabajadores de la construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al despido.

Mientras que los requisitos generales son:

  • Ser argentino o residente legal.
  • Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.
  • No recibir SUAF ni prestaciones incompatibles.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025

El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con topes mínimos y máximos ligados al Salario Mínimo Vital y Móvil. Actualmente, los valores se ubican entre el mínimo de $161.000 y el máximo de $322.000.

Durante su vigencia, quienes lo cobran mantienen cobertura de obra social y aportes jubilatorios, siempre que la información personal y laboral esté correctamente registrada en los sistemas del organismo previsional.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

  • DNI terminado en 0 y 1: 25 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 26 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 27 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 28 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 29 de noviembre.
