Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este beneficio.

Anses difundió las fechas de pago de la Prestación por Desempleo.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló las fechas de cobro de la Prestación por Desempleo.
  • Este grupo de beneficiarios comienza a recibir sus haberes desde el 25 de noviembre, según el último número de DNI.
  • La Prestación la cobran trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad.
  • Contempla pagos de hasta $300.000 mensuales por hasta ocho meses, según los aportes realizados por cada trabajador.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó las fechas de pagos de los haberes de noviembre. En ese sentido, detalló que los beneficiarios de la Prestación por Desempleo comienzan a recibir sus haberes de este mes a partir del día martes 25, y se organizan según el último número del DNI de cada titular.

Desempleo ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024.

Desempleo de ANSES: quiénes pueden acceder

La Prestación por Desempleo es una asistencia destinada a trabajadores registrados que quedaron sin empleo, que sean argentinos o residentes legales y que formen parte de los siguientes grupos:

  • Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.
  • Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.
  • Trabajadores de la construcción: mínimo 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos al despido.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025

El monto del beneficio se calcula sobre el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados, con un mínimo de $161.000 y un máximo de $322.000, en base al Salario Mínimo Vital y Móvil.

Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

A continuación se detalla el cronograma de pagos del mes:

  • DNI terminado en 0 y 1: 25 de noviembre.
  • DNI terminado en 2 y 3: 26 de noviembre.
  • DNI terminado en 4 y 5: 27 de noviembre.
  • DNI terminado en 6 y 7: 28 de noviembre.
  • DNI terminado en 8 y 9: 29 de noviembre.
