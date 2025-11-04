Prestación por Desempleo de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Anses difundió las fechas de pago de la Prestación por Desempleo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) detalló las fechas de cobro de la Prestación por Desempleo.
Este grupo de beneficiarios comienza a recibir sus haberes desde el 25 de noviembre, según el último número de DNI.
La Prestación la cobran trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, finalización de contrato o causas ajenas a su voluntad.
Contempla pagos de hasta $300.000 mensuales por hasta ocho meses, según los aportes realizados por cada trabajador.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó las fechas de pagos de los haberes de noviembre. En ese sentido, detalló que los beneficiarios de la Prestación por Desempleo comienzan a recibir sus haberes de este mes a partir del día martes 25, y se organizan según el último número del DNI de cada titular.