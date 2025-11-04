4 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES entrega $69.760 a un grupo: chequeá si accedés en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció los nuevos valores de una prestación. De qué se trata.

La APU por Nacimiento se cobra una sola vez y alcanza los $69.760

La APU por Nacimiento se cobra una sola vez y alcanza los $69.760,97 en noviembre 2025.

  • La APU por Nacimiento sube a $69.760,97 en noviembre 2025.
  • Está destinada a trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios de planes sociales.
  • El beneficio se cobra una sola vez por cada nacimiento, sin necesidad de inscripción adicional.
  • Los pagos se realizarán entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, según informó ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento será de $69.760,97 a partir de noviembre de 2025, tras la aplicación del incremento del 2,08% derivado de la inflación de septiembre. Este ajuste forma parte de la política de movilidad mensual que garantiza que las asignaciones familiares acompañen la evolución del costo de vida.

La excelente noticia que dio ANSES para noviembre 2025: de qué se trata

Está dirigida a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de AUH o AUE.

APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio está dirigido a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, personas que cobran la Prestación por Desempleo, veteranos de guerra, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo (AUE).

También pueden acceder quienes hayan sido padres recientemente o estén en proceso de adopción, siempre que cumplan con el tope de ingresos familiares de $4.718.516. Para cobrar la APU, se debe acreditar el nacimiento o la adopción ante Anses mediante el certificado correspondiente y mantener los datos personales y familiares actualizados en la plataforma Mi ANSES.

Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en noviembre 2025

Con la nueva actualización, el monto total de la APU por Nacimiento asciende a $69.760,97. Esta suma se deposita por única vez y busca acompañar económicamente a las familias en los primeros gastos derivados de la llegada de un hijo. El valor actualizado se definió en el marco de la movilidad mensual, que ajusta las asignaciones en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec con dos meses de rezago.

APU de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

La ANSES informó que las APU se pagarán para todas las terminaciones de documento entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025.

Los pagos se acreditan entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre, según informó Anses.

Los beneficiarios recibirán el depósito en la misma cuenta bancaria donde cobran sus demás prestaciones sociales, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. El calendario puede consultarse ingresando a Mi ANSES, en la sección Hijos > Mis Asignaciones.

