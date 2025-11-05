5 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Promoción en carnicerías de Cuenta DNI: a cuánto llega el descuento el 8 de noviembre de2025

El Banco Provincia confirmó que durante este mes seguirá vigente la promoción con la aplicación en negocios que vendan carne, pescado y pollo.

Por
Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025

Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025, trayendo consigo nuevos beneficios anunciados por la billetera virtual del Banco Provincia.

Banco Provincia
  • En noviembre, Cuenta DNI del Banco Provincia renueva sus descuentos en supermercados, carnicerías, verdulerías y comercios locales, ofreciendo alivio económico y fomentando el consumo.
  • Las promociones se distribuyen a lo largo del mes, con diferentes rubros y días asignados para maximizar el ahorro en productos esenciales.
  • Entre los principales beneficios destacan el 35% en carnicerías, el 20% en comercios de cercanía, y el 40% en ferias y mercados bonaerenses.
  • También se suman descuentos en farmacias, librerías y una promoción especial del 30% en gastronomía para usuarios de 13 a 17 años.

El Banco Provincia confirmó la continuidad de una de las promociones más valoradas por sus clientes: el descuento del 35% con la aplicación Cuenta DNI en carnicerías. Este beneficio se consolidó como un incentivo clave para aliviar el gasto de los usuarios y fomentar el consumo en alimentos esenciales. La decisión de mantener la promoción responde al éxito obtenido y a la gran demanda registrada desde su lanzamiento.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Te puede interesar:

De qué forma podés ahorrar $6.000 en tu compra del final de octubre 2025 si utilizas Cuenta DNI

Durante todo el mes de noviembre, la promoción ofrece una oportunidad importante de ahorro. Los usuarios pueden acceder a un reintegro de hasta $6.000 por persona, aplicable a la compra de diversos productos. El beneficio incluye no solo carnes rojas, sino también pescados, pollos y huevos, cubriendo una parte esencial de la canasta básica familiar.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Para aprovechar el descuento del 35%, los usuarios deben cumplir con un mecanismo de pago determinado: la operación debe realizarse a través del código QR de la aplicación Cuenta DNI en los comercios adheridos. Además, es necesario contar con saldo disponible en la cuenta al momento de la compra. De esta manera, el Banco Provincia ofrece una herramienta de ahorro práctica, moderna y accesible para todos sus clientes.

Cómo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

El descuento en carnicerías, granjas y pescaderías con Cuenta DNI durante noviembre de 2025 se presenta como una promoción concentrada y muy beneficiosa. A diferencia de otros meses, el beneficio estará disponible en una sola jornada: el sábado 8 de noviembre. Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia podrán obtener un ahorro del 35% en la compra de carnes rojas, pollos, pescados y huevos en los comercios adheridos a esta iniciativa.

La promoción establece un tope de reintegro de $6.000 por persona durante el día de la oferta. Para alcanzar el monto máximo de devolución, será necesario realizar una compra cercana a los $17.000 en productos frescos. Este diseño permite que el ahorro resulte más significativo en compras de mayor volumen, beneficiando especialmente a las familias que adquieren alimentos en cantidad.

Cuenta DNI
Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria.

Para hacer efectivo el descuento, el pago debe realizarse exclusivamente mediante la aplicación Cuenta DNI, ya sea usando la Clave DNI o el código QR. La promoción aplica únicamente en las carnicerías, granjas y pescaderías formalmente adheridas a la red de beneficios del Banco Provincia. Se aconseja a los usuarios consultar los canales oficiales del banco para conocer los comercios participantes y asegurarse de aprovechar este ahorro.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia confirmó un extenso cronograma de descuentos y beneficios para noviembre de 2025, con el objetivo de fortalecer el ahorro en rubros esenciales y de consumo cotidiano. Las promociones se distribuyen a lo largo de la semana e incluyen importantes reintegros en alimentos, como el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, disponible un sábado del mes, con un tope de reintegro que permite aprovechar al máximo las compras de mayor volumen.

Cuenta DNI
Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias.

Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias.

Además de las ofertas en alimentos, la aplicación mantiene beneficios relevantes para otros consumos. Sobresalen los descuentos diarios en Ferias y Mercados Bonaerenses, que ofrecen un 40% de ahorro con un tope de reintegro semanal. A su vez, la promoción de Comercios de Cercanía (alimentos) brinda un 20% de descuento todos los viernes, mientras que los comercios de otros rubros no alimentarios permiten el pago en tres cuotas sin interés durante todo el mes, fomentando el consumo local y planificado.

El esquema de beneficios de noviembre también contempla promociones específicas para distintos sectores. Los jóvenes de 13 a 17 años dispondrán de una promoción exclusiva en gastronomía un fin de semana del mes. Por su parte, la billetera digital amplía su alcance con un 10% de descuento en librerías los lunes y martes, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, consolidándose como una herramienta integral para el ahorro mensual de millones de usuarios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuenta DNI es una de las plataformas de pago más utilizadas en nuestro país.

Confirmado: este es el descuento del 50% con Cuenta DNI que continúa en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Todos los beneficios de Cuenta DNI para noviembre

Pese a estas restricciones, muchos usuarios siguen apostando por Cuenta DNI como una herramienta útil en la gestión de sus finanzas personales.  

Qué día podés aprovechar el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en noviembre 2025

Invertir desde casa sigue siendo la opción más rentable y práctica.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Un depósito de $1.100.000 puede superar los $31.000 de ganancia en solo 30 días.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuáles son todos los descuentos que tiene Cuenta DNI para noviembre 2025

Rating Cero

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

La nueva serie de Netflix ambientada en Ámsterdam combina drama, crimen y relaciones marcadas por la ambición.
play

Está en Netflix, es una miniserie para adultos y tiene solo 7 capítulos

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

Explora el contexto que llevó a Wuornos a cometer sus crímenes.
play

Documental furor en Netflix: de qué se trata Aileen, reina de los asesinos en serie

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
play

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura

El actor de Better Call Saul habló sobre su transformación y su rol en La Residencia.

Es actor de Better Call Saul y causó asombro por su impresionante transformación: menos peso y más músculo

últimas noticias

Ronaldo contó que tiene aproximadamente 41 autos, pero no los maneja

Cristiano Ronaldo reveló su impresionante colección de autos de lujo: la lista completa y cuál es su vehículo favorito

Hace 12 minutos
play
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Hace 20 minutos
Javier Milei encabezó el primer gran encuentro con legisladores tras el triunfo en las elecciones.

Milei reunió a los legisladores de LLA y el PRO para preparar las próximas reformas

Hace 28 minutos
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

Una figura de El Trece puso en duda su continuidad en el canal

Hace 31 minutos
Fuentes médicas confirmaron que la causa sería unadescompensación debido a las altas temperaturas

Tragedia en el fútbol argentino: murió una arbitro durante un entrenamiento

Hace 49 minutos