Promoción en carnicerías de Cuenta DNI: a cuánto llega el descuento el 8 de noviembre de2025

El Banco Provincia confirmó que durante este mes seguirá vigente la promoción con la aplicación en negocios que vendan carne, pescado y pollo.

Las promociones y ofertas de Cuenta DNI se renuevan en mayo de 2025, trayendo consigo nuevos beneficios anunciados por la billetera virtual del Banco Provincia.

El Banco Provincia confirmó la continuidad de una de las promociones más valoradas por sus clientes: el descuento del 35% con la aplicación Cuenta DNI en carnicerías. Este beneficio se consolidó como un incentivo clave para aliviar el gasto de los usuarios y fomentar el consumo en alimentos esenciales. La decisión de mantener la promoción responde al éxito obtenido y a la gran demanda registrada desde su lanzamiento.

Durante todo el mes de noviembre, la promoción ofrece una oportunidad importante de ahorro. Los usuarios pueden acceder a un reintegro de hasta $6.000 por persona, aplicable a la compra de diversos productos. El beneficio incluye no solo carnes rojas, sino también pescados, pollos y huevos, cubriendo una parte esencial de la canasta básica familiar.

Para aprovechar el descuento del 35%, los usuarios deben cumplir con un mecanismo de pago determinado: la operación debe realizarse a través del código QR de la aplicación Cuenta DNI en los comercios adheridos . Además, es necesario contar con saldo disponible en la cuenta al momento de la compra. De esta manera, el Banco Provincia ofrece una herramienta de ahorro práctica, moderna y accesible para todos sus clientes.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

El descuento en carnicerías, granjas y pescaderías con Cuenta DNI durante noviembre de 2025 se presenta como una promoción concentrada y muy beneficiosa. A diferencia de otros meses, el beneficio estará disponible en una sola jornada: el sábado 8 de noviembre. Los usuarios de la billetera digital del Banco Provincia podrán obtener un ahorro del 35% en la compra de carnes rojas, pollos, pescados y huevos en los comercios adheridos a esta iniciativa.

La promoción establece un tope de reintegro de $6.000 por persona durante el día de la oferta. Para alcanzar el monto máximo de devolución, será necesario realizar una compra cercana a los $17.000 en productos frescos. Este diseño permite que el ahorro resulte más significativo en compras de mayor volumen, beneficiando especialmente a las familias que adquieren alimentos en cantidad.

Cuenta DNI Estas mejoras buscan fomentar el uso de la billetera virtual, ofreciendo una alternativa conveniente y accesible para los usuarios que desean aprovechar los beneficios de la tecnología financiera en su vida diaria. Banco Provincia

Para hacer efectivo el descuento, el pago debe realizarse exclusivamente mediante la aplicación Cuenta DNI, ya sea usando la Clave DNI o el código QR. La promoción aplica únicamente en las carnicerías, granjas y pescaderías formalmente adheridas a la red de beneficios del Banco Provincia. Se aconseja a los usuarios consultar los canales oficiales del banco para conocer los comercios participantes y asegurarse de aprovechar este ahorro.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia confirmó un extenso cronograma de descuentos y beneficios para noviembre de 2025, con el objetivo de fortalecer el ahorro en rubros esenciales y de consumo cotidiano. Las promociones se distribuyen a lo largo de la semana e incluyen importantes reintegros en alimentos, como el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, disponible un sábado del mes, con un tope de reintegro que permite aprovechar al máximo las compras de mayor volumen.

Cuenta DNI Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias. Banco Provincia

Además de las ofertas en alimentos, la aplicación mantiene beneficios relevantes para otros consumos. Sobresalen los descuentos diarios en Ferias y Mercados Bonaerenses, que ofrecen un 40% de ahorro con un tope de reintegro semanal. A su vez, la promoción de Comercios de Cercanía (alimentos) brinda un 20% de descuento todos los viernes, mientras que los comercios de otros rubros no alimentarios permiten el pago en tres cuotas sin interés durante todo el mes, fomentando el consumo local y planificado.

El esquema de beneficios de noviembre también contempla promociones específicas para distintos sectores. Los jóvenes de 13 a 17 años dispondrán de una promoción exclusiva en gastronomía un fin de semana del mes. Por su parte, la billetera digital amplía su alcance con un 10% de descuento en librerías los lunes y martes, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, consolidándose como una herramienta integral para el ahorro mensual de millones de usuarios.