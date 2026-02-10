Inflación de enero: cuáles fueron los rubros que más aumentaron Luego de la polémica renuncia de Marco Lavagna, el INDEC informó que el índice general fue del 2,9%. Al abrir el análisis, los números muestran que algunas categorías estuvieron cerca del 5%, como Alimentos. El detalle punto por punto. Por + Seguir en







Los alimentos aumentaron un 4,7% en promedio durante enero 2026.

Finalmente, se anunció el número de la inflación de enero 2026, que volvió a acelerar y llegó al 2,9%. Tras la salida de Marco Lavagna, y pospuesta la publicación de la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), se conocieron los detalles de los aumentos en cada rubro: los alimentos duplicaron el promedio, con un 4,7% en la suba de precios.

El registro oficial del 2,9% representa la medición más alta desde marzo de 2025, cuando el indicador alcanzó un techo del 3,7%. El dato interanual escaló al 32,4% y confirmó un proceso de aceleración que preocupa a los especialistas por su volatilidad. Leonardo Anzalone, economista de CEPEC, subrayó a Ámbito que existe "una clara detención del proceso de desinflación".

La categoría de bienes estacionales encabezó las subas con un incremento del 5,7% debido al impacto de las vacaciones y los productos frutihortícolas. Por su parte, el IPC núcleo, que mide la variación de precios de bienes y servicios que no son estacionales ni están regulados por el Gobierno, permaneció por debajo del nivel general al cerrar en un 2,6%. Por su parte, los valores regulados se mantuvieron por debajo del promedio, en 2,4%.

El detalle: los rubros que más subieron en enero Desde INDEC publicaron el detalle de la inflación del último mes. El informe oficial precisó que seis de los doce rubros que componen el índice se ubicaron por encima del nivel general. La dispersión de precios afectó principalmente a los consumos básicos:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7% (con fuertes alzas en carne vacuna y lácteos).

4,7% (con fuertes alzas en carne vacuna y lácteos). Restaurantes y hoteles: 4,1% (debido al impacto de la temporada de verano).

4,1% (debido al impacto de la temporada de verano). Comunicación: 3,6% (por ajustes en servicios de telefonía móvil e internet).

3,6% (por ajustes en servicios de telefonía móvil e internet). Vivienda, agua y electricidad: 3,0% (impulsado por las tarifas y alquileres).

3,0% (impulsado por las tarifas y alquileres). Recreación y cultura: 2,9% (en línea con el promedio general del mes).

2,9% (en línea con el promedio general del mes). Bienes y servicios varios: 2,7%:

0,6% Prendas de vestir y calzados: -0,5%

El análisis regional mostró un salto del 3,8% en el Noreste, zona que lideró los aumentos en todo el país. Pedro Gerber, de la consultora PxQ, explicó a Ámbito que este fenómeno derivó directamente del ajuste en las tarifas de los servicios públicos. El resto de las zonas mantuvo cifras cercanas a la media nacional.