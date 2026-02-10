Inflación de enero: cuáles fueron los rubros que más aumentaron
Luego de la polémica renuncia de Marco Lavagna, el INDEC informó que el índice general fue del 2,9%. Al abrir el análisis, los números muestran que algunas categorías estuvieron cerca del 5%, como Alimentos. El detalle punto por punto.
El registro oficial del 2,9% representa la medición más alta desde marzo de 2025, cuando el indicador alcanzó un techo del 3,7%. El dato interanual escaló al 32,4% y confirmó un proceso de aceleración que preocupa a los especialistas por su volatilidad. Leonardo Anzalone, economista de CEPEC, subrayó a Ámbito que existe "una clara detención del proceso de desinflación".
La categoría de bienes estacionales encabezó las subas con un incremento del 5,7% debido al impacto de las vacaciones y los productos frutihortícolas. Por su parte, el IPC núcleo, que mide la variación de precios de bienes y servicios que no son estacionales ni están regulados por el Gobierno, permaneció por debajo del nivel general al cerrar en un 2,6%. Por su parte, los valores regulados se mantuvieron por debajo del promedio, en 2,4%.
El detalle: los rubros que más subieron en enero
Desde INDEC publicaron el detalle de la inflación del último mes. El informe oficial precisó que seis de los doce rubros que componen el índice se ubicaron por encima del nivel general. La dispersión de precios afectó principalmente a los consumos básicos:
Alimentos y bebidas no alcohólicas: 4,7% (con fuertes alzas en carne vacuna y lácteos).
Restaurantes y hoteles: 4,1% (debido al impacto de la temporada de verano).
Comunicación: 3,6% (por ajustes en servicios de telefonía móvil e internet).
Vivienda, agua y electricidad: 3,0% (impulsado por las tarifas y alquileres).
Recreación y cultura: 2,9% (en línea con el promedio general del mes).
Bienes y servicios varios: 2,7%:
Salud: 2,3%
Transporte: 1,8%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,8%
Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,5%
Rereación y cultura: 1,0%
Educación: 0,6%
Prendas de vestir y calzados: -0,5%
Otros datos importantes sobre la inflación de enero
El análisis regional mostró un salto del 3,8% en el Noreste, zona que lideró los aumentos en todo el país. Pedro Gerber, de la consultora PxQ, explicó a Ámbito que este fenómeno derivó directamente del ajuste en las tarifas de los servicios públicos. El resto de las zonas mantuvo cifras cercanas a la media nacional.
La indumentaria fue el único sector que registró una baja de precios del 0,5% durante el primer mes del año. Esta retracción responde a la crisis que atraviesa la industria textil ante el fuerte avance de los productos importados. El sector textil perdió terreno frente a un ingreso masivo de mercadería del exterior durante 2025.
El asado fue uno de los impulsores del marcado aumento en alimentos, con una suba del 5,9% mensual y con un acumulado de un 74,2% interanual. Este valor duplica el promedio de la inflación de los últimos doce meses. Dentro de los lácteos, la manteca y la leche en polvo tuvieron una suba del 4,6% y 4,3%, respectivamente, con una aceleración superior a la media.