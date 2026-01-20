20 de enero de 2026 Inicio
La balanza comercial registró un superávit de más de u$s1.890 millones en diciembre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos detalló que en la comparación interanual, las exportaciones subieron un 5,7%, mientras que las importaciones lo hicieron un 3,5%.

El Instituto de Estadística y Censos (Indec) informó que en diciembre de 2025 se registró un superávit comercial de u$s1.892 millones y marcó que crecieron las exportaciones e importaciones en la comparación interanual. Además, expuso que el intercambio comercial argentino de bienes representó u$s13.004 millones.

En un informe, el Indec señaló que Argentina exportó por u$s7.448 millones en el último mes de 2025, lo que representó un aumento interanual del 5,7%. También marcó que las cantidades exportadas ascendieron un 6,2% y los precios bajaron un 0,5%.

En tal sentido, el organismo dio a conocer que las importaciones alcanzaron un total de u$s5.556 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 3,5%, explicado por una suba de las cantidades del 3% junto a un alza de los precios del 0,4%.

En tanto, se subrayaron las compras de resto de importaciones (+160,2%), vehículos automotores (+24,3%) y bienes de consumo (+17,1%) y bienes de capital (15,5%). En contrapunto, se registró una merma en la cantidad de ingresos de productos del exterior de piezas y accesorios para bienes de capital (-18,6%), combustibles y lubricantes (-4%) y bienes intermedios (-3%).

El Indec detalló la balanza comercial de diciembre de 2025.

En tanto, el índice de términos del intercambio disminuyó un 0,9%, reflejando un deterioro en los precios relativos del comercio exterior.

Durante 2025, las exportaciones alcanzaron los u$s87.077 millones (suba de 9,3% contra mismo período de 2024), las importaciones los u$s75.791 millones (suba de 28,9%) y un saldo total por u$s11.286 millones.

Así, el 2025 culminó con un saldo comercial menor que el 2024, quedando u$s7.642 millones por debajo: fue de u$s11.286 millones contra u$s18.928 millones.

