SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que no todos los titulares de las Asignaciones Familiares recibirán el pago de la Tarjeta Alimentar este mes.

Por
Solo los titulares de AUH

Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que un sector de los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedará excluido del cobro de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025. El organismo ratificó que el monto máximo para este beneficio es de $108.062, pero se otorga solamente a quienes cumplen con condiciones específicas.

El monto de $108.062 se acredita a familias con tres o más hijos menores de 18.
SUAF de ANSES: qué monto me corresponde por la Tarjeta Alimentar de ANSES

El beneficio está vinculado a la cantidad de hijos a cargo y a la compatibilidad del titular con otros programas sociales. Aquellos que no tienen hijos menores de 18 años, no están inscriptos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) o no cumplen con los requisitos socioeconómicos, quedan excluidos automáticamente del cobro.

ANSES AUH 2.png
El pago de la Tarjeta Alimentar se acredita junto con las asignaciones de Anses.

Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar se deposita de forma automática para los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 18 años.

  • Personas embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

  • Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025

El valor del beneficio se mantiene igual que en el mes anterior:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

  • $52.250 para titulares de la AUE.

Madre hijo AUH
La Tarjeta Alimentar no se entrega por solicitud, sino por cruce de datos automático.

SUAF de ANSES: cómo saber si me corresponde $108.000 en agosto 2025

Para conocer si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar, se debe ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, en la sección de "Mis Asignaciones", figura si el beneficio fue asignado para el mes en curso. El pago se acredita de forma automática en la cuenta vinculada al SUAF y no requiere trámites presenciales.

La consulta sobre el pago está disponible en Mi Anses con Clave de la Seguridad Social.

Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: cómo se acredita el pago de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025

