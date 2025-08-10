SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que un sector de los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedará excluido del cobro de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025. El organismo ratificó que el monto máximo para este beneficio es de $108.062, pero se otorga solamente a quienes cumplen con condiciones específicas.
El beneficio está vinculado a la cantidad de hijos a cargo y a la compatibilidad del titular con otros programas sociales. Aquellos que no tienen hijos menores de 18 años, no están inscriptos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) o no cumplen con los requisitos socioeconómicos, quedan excluidos automáticamente del cobro.
El pago de la Tarjeta Alimentar se acredita junto con las asignaciones de Anses.
Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar se deposita de forma automática para los siguientes grupos:
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025
El valor del beneficio se mantiene igual que en el mes anterior:
$52.250 para familias con un hijo.
$81.936 para familias con dos hijos.
$108.062 para familias con tres o más hijos.
$52.250 para titulares de la AUE.
La Tarjeta Alimentar no se entrega por solicitud, sino por cruce de datos automático.
SUAF de ANSES: cómo saber si me corresponde $108.000 en agosto 2025
Para conocer si corresponde el cobro de la Tarjeta Alimentar, se debe ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del sistema, en la sección de "Mis Asignaciones", figura si el beneficio fue asignado para el mes en curso. El pago se acredita de forma automática en la cuenta vinculada al SUAF y no requiere trámites presenciales.