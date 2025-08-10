SUAF de ANSES: quiénes no pueden acceder a los $108.000 en agosto 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que no todos los titulares de las Asignaciones Familiares recibirán el pago de la Tarjeta Alimentar este mes. Por







Solo los titulares de AUH, AUE o PNC pueden cobrar el extra de $108.062. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que un sector de los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedará excluido del cobro de la Tarjeta Alimentar en agosto 2025. El organismo ratificó que el monto máximo para este beneficio es de $108.062, pero se otorga solamente a quienes cumplen con condiciones específicas.

El beneficio está vinculado a la cantidad de hijos a cargo y a la compatibilidad del titular con otros programas sociales. Aquellos que no tienen hijos menores de 18 años, no están inscriptos en la Asignación Universal por Hijo (AUH) o no cumplen con los requisitos socioeconómicos, quedan excluidos automáticamente del cobro.

ANSES AUH 2.png El pago de la Tarjeta Alimentar se acredita junto con las asignaciones de Anses. Freepik Asignaciones Familiares SUAF de ANSES: quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar La Tarjeta Alimentar se deposita de forma automática para los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos menores de 18 años .

Personas embarazadas a partir del tercer mes que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) .

Beneficiarios de AUH con hijos con discapacidad , sin límite de edad.

Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en agosto 2025 El valor del beneficio se mantiene igual que en el mes anterior: