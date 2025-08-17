Sin tope de reintegro: qué descuento tiene Carrefour durante todo agosto 2025 Durante todo el mes, el supermercado ofrece descuentos sin tope de reintegro, permitiendo ahorrar en alimentos, limpieza, juguetes y más, tanto en tiendas físicas como online. Por







Esta estrategia busca responder a las necesidades de las familias que intentan reducir costos sin resignar calidad ni variedad en sus compras cotidianas. Carrefour

Carrefour Argentina ofrece durante todo agosto 2025 una promoción sin tope de reintegro, ideal para quienes buscan aprovechar sus compras al máximo. Esto significa que no hay un límite máximo de devolución en tu tarjeta, permitiendo ahorrar en productos de alimentación, limpieza, juguetes y mucho más.

La promoción es válida tanto en tiendas físicas como en la plataforma online, lo que facilita que todos los clientes puedan aprovechar los beneficios sin importar dónde se encuentren. Además, el supermercado mantiene descuentos especiales y ofertas destacadas en categorías clave, como alimentos de primera necesidad y productos para el hogar.

Este tipo de descuentos permite a las familias y consumidores planificar sus compras con antelación, aprovechar rebajas y obtener un ahorro significativo en el presupuesto mensual. Con esta promoción, Carrefour se posiciona como una de las opciones más convenientes para hacer rendir el dinero durante agosto.

Carrefour En un contexto económico donde cada ahorro cuenta, un supermercado ha decidido implementar promociones en productos esenciales para el hogar con el objetivo de aliviar el gasto de los consumidores. Carrefour Cómo es el descuento que tiene Carrefour durante agosto 2025 sin tope de reintegro Ofertas Destacadas

2x1 en Juguetes y Pelotas : lleva dos productos por el precio de uno en toda la línea de juguetes y pelotas. Esta promoción es válida tanto en tiendas físicas como en compras online.

: lleva dos productos por el precio de uno en toda la línea de juguetes y pelotas. Esta promoción es válida tanto en tiendas físicas como en compras online. Precios Corajudos : más de 1.500 productos de marca Carrefour, incluyendo alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería, mantienen los precios de marzo hasta agosto. Esta oferta está disponible en todas las sucursales y en línea.

: más de 1.500 productos de marca Carrefour, incluyendo alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería, mantienen los precios de marzo hasta agosto. Esta oferta está disponible en todas las sucursales y en línea. Fin de Semana (14 al 16 de agosto): promociones especiales para el fin de semana, con descuentos en diversos productos.

Folletos y Catálogos Puedes consultar los folletos y catálogos vigentes en la sección de Folletos de Carrefour. Allí encontrarás ofertas detalladas por categoría y región.