16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuenta DNI tiene un préstamo especial de $2.000.000 para enero 2026: como acceder

La billetera suma una opción digital para viajar. Permite financiar gastos turísticos en cuotas fijas.

Por
Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI.

Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI.

Pexels

Cuenta DNI lanzó una línea de financiamiento especial pensada para el verano 2026, que permite solicitar hasta $2.000.000 de forma digital para afrontar gastos vinculados al turismo. El préstamo está orientado a quienes planean sus vacaciones en destinos de la Costa Atlántica bonaerense y buscan distribuir los pagos en cuotas, con una tasa fija y condiciones claras desde el inicio.

Las promociones destacadas de Cuenta DNI para enero 2026.
Te puede interesar:

Por tiempo limitado: estos son los descuentos exclusivos que tiene Cuenta DNI para el verano 2026

Además de esta herramienta crediticia, la billetera del Banco Provincia continúa ofreciendo beneficios habituales para sus usuarios. Gracias a estas acciones, las familias que decidan tomarse un descanso cerca del mar tendrán posibilidad de gastar con las mejores opciones de financiación.

Prestamos

Como es el préstamo particular que tiene Cuenta DNI para enero 2026

La propuesta se denomina “Préstamo Acá - Turismo” y está diseñada para cubrir consumos como alojamiento, balnearios, clubes, campings y otros rubros adheridos al programa. El objetivo es facilitar el acceso a servicios turísticos sin necesidad de realizar un pago único con un monto elevado, aportando previsibilidad al presupuesto de vacaciones.

La gestión es completamente digital y puede realizarse desde la app Cuenta DNI o desde el Home Banking BIP. El proceso comienza al elegir un comercio adherido, que ofrece el préstamo de manera personal. Si el cliente acepta las condiciones, recibe la propuesta cerrada para confirmarla desde la plataforma y, una vez aprobada, el dinero queda disponible para usar durante el descanso.

El monto máximo que se puede solicitar es de $2.000.000, con opciones de devolución en 3, 6, 9 o 12 cuotas mensuales mediante débito en cuenta. La tasa nominal anual es fija: arranca en 56% para quienes cobran haberes en el Banco Provincia y asciende al 65% para el resto de los clientes.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Junto a las promos de temporada, Cuenta DNI mantiene en enero el 20% de descuento en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope semanal de $5.000, beneficio que ahora incorpora carnicerías, granjas y pescaderías. Al tratarse de un mes con cinco viernes, el ahorro acumulado puede ser mayor.

El resto de las promociones incluye descuentos en supermercados durante toda la semana, un 40% de reintegro diario en ferias y mercados bonaerenses con tope semanal, beneficios del 40% en comercios universitarios, un 10% de ahorro en librerías los lunes y martes sin tope, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin límite de reintegro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las opciones digitales muestran un mejor desempeño frente al avance de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 2.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

En los medios electrónicos suelen aparecer intereses más atractivos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.500.000 pesos a 30 días en enero 2026

Cuenta DNI tiene un beneficio especial para disfrutar de la música en 2026.

Babasónicos, Zoe Gotusso y más: como podés hacer para participar por las entradas del Festival Cuenta DNI

El contexto actual muestra un mercado más competitivo luego de la eliminación de la tasa mínima obligatoria.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

El esquema se completa con beneficios que ya forman parte del uso cotidiano de la app.

Qué promociones especiales se pueden aprovechar en la costa argentina con Cuenta DNI en enero 2026

.Las variaciones de tasa se reflejan directamente en los intereses generados y en el monto total que se recibe al vencimiento del plazo fijo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.000.000 de pesos a 30 días en enero 2026

Rating Cero

Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.
play

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

El cuarto blanco de Gran Hermano Brasil propone desafíos extremos a los participantes. 

Gran Hermano Brasil sumó un polémico desafío para sus participantes: ¿se incorpora a la edición argentina?

La mediática volvió a ser tendencia en redes por su aspecto físico.

"Cuando a alguien le molesta...": Sol Pérez volvió a plantear la polémica sobre su físico con un video

Florencia de la V reaccionó al comentario de Maxi López.

Flor de la V le respondió a Maxi López: "¡Si me besa, no me larga más!"

El periodista apuntó al hijo de Matías Martin y su familia.

"De tal palo tal astilla": la brutal respuesta de Chiche Gelblung a Luca Martin después de tildarlo de "viejo"

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani en busca de un arma

últimas noticias

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.

En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

Hace 9 minutos
Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes.

Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026

Hace 11 minutos
El aumento de febrero se calcula a partir del último índice de inflación oficial.

Atención: ANSES entrega $2.416.275 en febrero 2026 pero solo pocos pueden acceder

Hace 12 minutos
El atacante hizo su estreno en la Primera División en enero de 2019.

Debutó en River con Gallardo pero se tuvo que ir: "Tuve mala suerte"

Hace 34 minutos
play
Despertó fuertes discusiones en distintas audiencias alrededor del mundo.

Hoy en Netflix: es una serie tailandesa que generó un debate mundial intenso

Hace 37 minutos