Cuenta DNI tiene un préstamo especial de $2.000.000 para enero 2026: como acceder La billetera suma una opción digital para viajar. Permite financiar gastos turísticos en cuotas fijas.







Banco Provincia habilitó una nueva línea de créditos personales que pueden gestionarse directamente desde la aplicación de Cuenta DNI. Pexels

Cuenta DNI lanzó una línea de financiamiento especial pensada para el verano 2026, que permite solicitar hasta $2.000.000 de forma digital para afrontar gastos vinculados al turismo. El préstamo está orientado a quienes planean sus vacaciones en destinos de la Costa Atlántica bonaerense y buscan distribuir los pagos en cuotas, con una tasa fija y condiciones claras desde el inicio.

Además de esta herramienta crediticia, la billetera del Banco Provincia continúa ofreciendo beneficios habituales para sus usuarios. Gracias a estas acciones, las familias que decidan tomarse un descanso cerca del mar tendrán posibilidad de gastar con las mejores opciones de financiación.

Prestamos Como es el préstamo particular que tiene Cuenta DNI para enero 2026 La propuesta se denomina “Préstamo Acá - Turismo” y está diseñada para cubrir consumos como alojamiento, balnearios, clubes, campings y otros rubros adheridos al programa. El objetivo es facilitar el acceso a servicios turísticos sin necesidad de realizar un pago único con un monto elevado, aportando previsibilidad al presupuesto de vacaciones.

La gestión es completamente digital y puede realizarse desde la app Cuenta DNI o desde el Home Banking BIP. El proceso comienza al elegir un comercio adherido, que ofrece el préstamo de manera personal. Si el cliente acepta las condiciones, recibe la propuesta cerrada para confirmarla desde la plataforma y, una vez aprobada, el dinero queda disponible para usar durante el descanso.

El monto máximo que se puede solicitar es de $2.000.000, con opciones de devolución en 3, 6, 9 o 12 cuotas mensuales mediante débito en cuenta. La tasa nominal anual es fija: arranca en 56% para quienes cobran haberes en el Banco Provincia y asciende al 65% para el resto de los clientes.

Cuenta DNI Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno. Banco Provincia Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Junto a las promos de temporada, Cuenta DNI mantiene en enero el 20% de descuento en comercios de cercanía todos los viernes, con un tope semanal de $5.000, beneficio que ahora incorpora carnicerías, granjas y pescaderías. Al tratarse de un mes con cinco viernes, el ahorro acumulado puede ser mayor. El resto de las promociones incluye descuentos en supermercados durante toda la semana, un 40% de reintegro diario en ferias y mercados bonaerenses con tope semanal, beneficios del 40% en comercios universitarios, un 10% de ahorro en librerías los lunes y martes sin tope, y otro 10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin límite de reintegro.