En qué fecha se cobra la AUH de ANSES en septiembre 2026 El organismo previsional recomienda mantener actualizados los datos personales y de contacto para evitar inconvenientes con el cobro de las prestaciones. Por Agregar C5N en









ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH para septiembre de 2026 según la terminación del DNI.

La AUH se pagará desde el martes 8 de septiembre de 2026.

El monto general de la AUH será de $154.031 por hijo.

ANSES depositará directamente el 80%, equivalente a $123.224,80.

El 20% restante queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH.

En los casos correspondientes, los titulares podrán recibir también la Tarjeta Alimentar. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al mes de septiembre de 2026. Los beneficiarios recibirán el dinero de manera escalonada, de acuerdo con la terminación de su número de DNI.

Los depósitos comenzarán el martes 8 de septiembre y se extenderán hasta el lunes 21 de septiembre. El dinero se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de los titulares, por lo que no será necesario realizar trámites adicionales.

A partir de la actualización correspondiente a septiembre, el monto general de la AUH es de $154.031 por hijo. Sin embargo, la entidad previsional deposita mensualmente el 80% de la prestación, por lo que el pago directo será de $123.224,80. El 20% restante queda retenido y puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, donde se acredita el cumplimiento de los controles correspondientes.

Calendario de pago de la AUH en septiembre 2026 Las fechas establecidas por ANSES son las siguientes:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.