Cuánto cobra cada jubilado de ANSES en septiembre 2026 según el haber

- ANSES actualizará los haberes de jubilados y pensionados durante septiembre de 2026.
- La jubilación mínima tendrá un nuevo valor a partir de septiembre.
- El incremento también alcanzará a otras prestaciones previsionales.
- Las fechas de pago estarán determinadas por la terminación del DNI.
La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizará sus haberes de cara a septiembre de 2026. Jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,1%, calculado a partir de la variación de la inflación de julio informada por el INDEC.
El aumento previsto para septiembre alcanzará a las distintas prestaciones que abona ANSES. La actualización se verá reflejada tanto en los haberes máximos y mínimos de jubilaciones y pensiones, como en los montos correspondientes a la PUAM y las Pensiones No Contributivas.
Los montos correspondientes a jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 2,1% para septiembre.
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Qué monto recibe cada jubilado de ANSES en septiembre 2026
Con el incremento de septiembre, el monto de la jubilación mínima se ubicará en $428.633,20. A este valor se le podrá sumar el bono previsional de $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas, por lo que el ingreso mensual alcanzará los $498.633,20.
Con la actualización prevista para septiembre, los principales montos quedarán establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $428.633,20
- Jubilación mínima + bono de $70.000: $498.633,20
- Jubilación máxima: cerca de $2.884.300
- PUAM: $342.906,56
- PUAM + bono: $412.906,56
- PNC por Invalidez o Vejez: $300.043,24
- PNC + bono: $370.043,24
De esta forma, los jubilados que perciban el haber mínimo podrán acceder al bono previsional completo. En cambio, quienes cobran una jubilación superior a ese monto no reciben el refuerzo completo, sino que perciben un proporcional hasta alcanzar los $498.633,20.