Cuánto cobra cada jubilado de ANSES en septiembre 2026 según el haber El detalle de los nuevos valores también incluye el bono y las fechas previstas para cada beneficiario. Por Agregar C5N en









Conocé los montos que pagará ANSES a los jubilados en septiembre de 2026. freepik

ANSES actualizará los haberes de jubilados y pensionados durante septiembre de 2026.

La jubilación mínima tendrá un nuevo valor a partir de septiembre.

El incremento también alcanzará a otras prestaciones previsionales.

Las fechas de pago estarán determinadas por la terminación del DNI. La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizará sus haberes de cara a septiembre de 2026. Jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,1%, calculado a partir de la variación de la inflación de julio informada por el INDEC.

El aumento previsto para septiembre alcanzará a las distintas prestaciones que abona ANSES. La actualización se verá reflejada tanto en los haberes máximos y mínimos de jubilaciones y pensiones, como en los montos correspondientes a la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Los montos correspondientes a jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 2,1% para septiembre. Freepik Qué monto recibe cada jubilado de ANSES en septiembre 2026 Con el incremento de septiembre, el monto de la jubilación mínima se ubicará en $428.633,20. A este valor se le podrá sumar el bono previsional de $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas, por lo que el ingreso mensual alcanzará los $498.633,20.

Con la actualización prevista para septiembre, los principales montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.633,20

$428.633,20 Jubilación mínima + bono de $70.000: $498.633,20

$498.633,20 Jubilación máxima: cerca de $2.884.300

cerca de $2.884.300 PUAM: $342.906,56

$342.906,56 PUAM + bono: $412.906,56

$412.906,56 PNC por Invalidez o Vejez: $300.043,24

$300.043,24 PNC + bono: $370.043,24 De esta forma, los jubilados que perciban el haber mínimo podrán acceder al bono previsional completo. En cambio, quienes cobran una jubilación superior a ese monto no reciben el refuerzo completo, sino que perciben un proporcional hasta alcanzar los $498.633,20.

Así quedaron establecidos los montos de cara a septiembre. Freepik En qué fecha cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2026 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre. Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre. Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.