30 de agosto de 2026 Inicio
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Cuánto cobra cada jubilado de ANSES en septiembre 2026 según el haber

El detalle de los nuevos valores también incluye el bono y las fechas previstas para cada beneficiario.

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Conocé los montos que pagará ANSES a los jubilados en septiembre de 2026.

Conocé los montos que pagará ANSES a los jubilados en septiembre de 2026.

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  • ANSES actualizará los haberes de jubilados y pensionados durante septiembre de 2026.
  • La jubilación mínima tendrá un nuevo valor a partir de septiembre.
  • El incremento también alcanzará a otras prestaciones previsionales.
  • Las fechas de pago estarán determinadas por la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizará sus haberes de cara a septiembre de 2026. Jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,1%, calculado a partir de la variación de la inflación de julio informada por el INDEC.

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH para septiembre de 2026 según la terminación del DNI.
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El aumento previsto para septiembre alcanzará a las distintas prestaciones que abona ANSES. La actualización se verá reflejada tanto en los haberes máximos y mínimos de jubilaciones y pensiones, como en los montos correspondientes a la PUAM y las Pensiones No Contributivas.

Los montos correspondientes a jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 2,1% para septiembre.

Los montos correspondientes a jubilaciones y pensiones tendrán un aumento de 2,1% para septiembre.

Qué monto recibe cada jubilado de ANSES en septiembre 2026

Con el incremento de septiembre, el monto de la jubilación mínima se ubicará en $428.633,20. A este valor se le podrá sumar el bono previsional de $70.000 para los beneficiarios que cumplan con las condiciones establecidas, por lo que el ingreso mensual alcanzará los $498.633,20.

Con la actualización prevista para septiembre, los principales montos quedarán establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $428.633,20
  • Jubilación mínima + bono de $70.000: $498.633,20
  • Jubilación máxima: cerca de $2.884.300
  • PUAM: $342.906,56
  • PUAM + bono: $412.906,56
  • PNC por Invalidez o Vejez: $300.043,24
  • PNC + bono: $370.043,24

De esta forma, los jubilados que perciban el haber mínimo podrán acceder al bono previsional completo. En cambio, quienes cobran una jubilación superior a ese monto no reciben el refuerzo completo, sino que perciben un proporcional hasta alcanzar los $498.633,20.

Así quedaron establecidos los montos de cara a septiembre.

Así quedaron establecidos los montos de cara a septiembre.

En qué fecha cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.
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