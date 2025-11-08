Según Bloomberg, el Gobierno no descartaría realizar modificaciones en las bandas cambiarias del dólar El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló en un encuentro privado ante inversores en los Estados Unidos, organizado por el JP Morgan, que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%". Por







El presidente javier Milei había señalado no tener intención de dejar flotar la moneda. Freepik

La agencia internacional Bloomberg informó este sábado que el Gobierno no descartaría realizar modificaciones en el régimen de las bandas cambiarias del dólar. El ministro de Economía, Luis Caputo, habría señalado en un encuentro privados ante en inversores en los Estados Unidos que "se podría acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1,5%".

En el conclave organizada por JP Morgan, el titular del Palacio de Hacienda adelantó que dentro de los próximos 30 día presentaría un nuevo plan integral de política monetaria que incluye la recompras de deuda, acumulación de reservas y el deslizamiento de las bandas cambiarias, que actualmente se encuentran en 1% mensual (de modo descendente en el piso y de modo ascendente en el techo).

Según fuentes citadas por Bloomberg, Caputo explicó que el Gobierno no planea liberar completamente el tipo de cambio, sino mantener al peso dentro de un rango controlado.

Luis Caputo El ministro de Economía Luis Caputo habló ante inversores en un encuentro organizado por el JP Morgan. "Caputo indicó que podría considerar acelerar el ritmo de los ajustes del rango de fluctuación al 1.5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos, según dos de las fuentes", consigna el medio especializado en economía.

En el mismo encuentro, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que el Gobierno dio luz verde para la compras de dólares dentro de las bandas cambiarias, cuando exista fuerte liquidez en el mercado, para reforzar las reservas del Banco Central.

El nuevo plan a anunciar dentro del 30 días, también incluye la recompra de bonos soberanos 2029 y 2030 (GD29 y GD30) con financiamiento más barato y la emisión de un nuevo instrumento de “deuda por educación”.