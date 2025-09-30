Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las fechas de los cobros de los jubilados que superan el haber mínimo de octubre a diciembre. En ese sentido, recibirán el haber mensual, el aumento, y en diciembre el medio aguinaldo. Según detalló el organismo, la liquidación del Sueldo Anual Complementario se efectúa de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.
Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025
Anses confirmó que en octubre los haberes de jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,87% de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $326.266,35, y más el bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.
Jubilados que superan la mínima de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025
Las fechas de cobro se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario:
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.
Freepik
Noviembre
- DNI 0 y 1: 21 de noviembre.
- DNI 2 y 3: 25 de noviembre.
- DNI 4 y 5: 26 de noviembre.
- DNI 6 y 7: 27 de noviembre.
- DNI 8 y 9: 28 de noviembre.
Diciembre
- DNI 0 y 1: 17 de diciembre.
- DNI 2 y 3: 18 de diciembre.
- DNI 4 y 5: 19 de diciembre.
- DNI 6 y 7: 22 de diciembre.
- DNI 8 y 9: 23 de diciembre.