Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó las fechas de pago de este grupo hasta fin de año. Por







Anses difundió las fechas de cobro de los jubilados que superan la mínima de acá a fin de año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las fechas de los cobros de los jubilados que superan el haber mínimo de octubre a diciembre. En ese sentido, recibirán el haber mensual, el aumento, y en diciembre el medio aguinaldo. Según detalló el organismo, la liquidación del Sueldo Anual Complementario se efectúa de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

Jubilados ANSES

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025 Anses confirmó que en octubre los haberes de jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,87% de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $326.266,35, y más el bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.

Jubilados que superan la mínima de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025 Las fechas de cobro se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario:

Octubre DNI terminados en 0 y 1: a partir del miércoles 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del jueves 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del viernes 24 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del lunes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del martes 28 de octubre.

Noviembre DNI 0 y 1: 21 de noviembre.

DNI 2 y 3: 25 de noviembre.

DNI 4 y 5: 26 de noviembre.

DNI 6 y 7: 27 de noviembre.

DNI 8 y 9: 28 de noviembre. Diciembre DNI 0 y 1: 17 de diciembre.

DNI 2 y 3: 18 de diciembre.

DNI 4 y 5: 19 de diciembre.

DNI 6 y 7: 22 de diciembre.

DNI 8 y 9: 23 de diciembre.