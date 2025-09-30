30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó las fechas de pago de este grupo hasta fin de año.

Por
Anses difundió las fechas de cobro de los jubilados que superan la mínima de acá a fin de año.

Anses difundió las fechas de cobro de los jubilados que superan la mínima de acá a fin de año.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió las fechas de los cobros de los jubilados que superan el haber mínimo de octubre a diciembre. En ese sentido, recibirán el haber mensual, el aumento, y en diciembre el medio aguinaldo. Según detalló el organismo, la liquidación del Sueldo Anual Complementario se efectúa de manera automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

Anses difundió las fechas de cobro de los beneficiarios de las PNC de octubre a diciembre.
Te puede interesar:

PNC de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

Jubilados ANSES
Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para recibir estos beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social

Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para recibir estos beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en octubre 2025

Anses confirmó que en octubre los haberes de jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,87% de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional. Con esta actualización, la jubilación mínima se eleva a $326.266,35, y más el bono de $70.000, ningún beneficiario percibirá menos de $396.266,35.

Jubilados que superan la mínima de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

Las fechas de cobro se establecen según el último número de DNI de cada beneficiario:

Octubre

  • DNI terminados en 0 y 1: a partir del miércoles 22 de octubre.
  • DNI terminados en 2 y 3: a partir del jueves 23 de octubre.
  • DNI terminados en 4 y 5: a partir del viernes 24 de octubre.
  • DNI terminados en 6 y 7: a partir del lunes 27 de octubre.
  • DNI terminados en 8 y 9: a partir del martes 28 de octubre.
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Noviembre

  • DNI 0 y 1: 21 de noviembre.
  • DNI 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI 8 y 9: 28 de noviembre.

Diciembre

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre.
  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre.
  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre.
  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre.
  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses difundió las fechas de cobro hasta fin de año.

A tomar nota: se supo cuándo cobrarán los jubilados de la mínima de ANSES en octubre, noviembre y diciembre 2025

Las empleadas domésticas pueden cobrar la AUH si cumplen requisitos de aportes y límites de ingresos.

Empleadas domésticas: ¿puedo acceder a la AUH de ANSES en octubre 2025?

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de septiembre

Los beneficios a los que pueden acceder las empleadas domésticas con ANSES.

Atención empleadas domésticas: a qué beneficios de ANSES pueden acceder en octubre 2025

Anses entrega más de $400.000 en octubre a un grupo específico de beneficiarios.

ANSES paga $408.616 desde el 9 de octubre: todo lo que tenés que saber

Anses deposita en octubre $68.341a un grupo de beneficiarios.

ANSES deposita $68.341 desde el 9 de octubre: beneficiarios y cómo acceder

Rating Cero

Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

La actriz murió a los 86 años.

Murió Adriana Aizenberg, reconocida actriz de El Encargado y Los exitosos Pells

Susana confundió el nombre de Luck Ra por el de Rucau.
play

El hilarante error de Susana Giménez en los Martín Fierro 2025: "Perdón"

Su nueva estética combina sencillez y naturalidad, lejos del brillo de su niñez.

La impresionante transformación de Macaulay Culkin, de Mi pobre angelito: así se ve ahora

La impactante película de Netflix que está basada en un bestseller.
play

Un triángulo amoroso y una historia atrapante: la serie que tenés que ver en Netflix

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025
play

Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

últimas noticias

“Hay mucha gente que se dedica a hablar peste de otra persona y después no hay prueba de nada, señaló Milei. 

Milei volvió a referirse al escándalo en Andis y le apuntó a Spagnuolo

Hace 21 minutos
Marvel y Disney Plus no han confirmado una segunda temporada.

Futuro cercano: ¿tendrá Marvel Zombies una nueva temporada en Disney+?

Hace 24 minutos
La IA se convirtió en una herramienta capaz de brindar información sobre una amplia variedad de temas.

Qué signo cumplirá su objetivo en octubre 2025 según la inteligencia artificial

Hace 26 minutos
Los productos presentaron irregularidades por la falta deinformación sobre su procedencia

ANMAT prohibió la fabricación, distribución y venta de insumos médicos para cirugías

Hace 30 minutos
Monte Caseros es el primer complejo termal habilitado en Corrientes.

La escapada de Buenos Aires a un complejo termal maravilloso: la entrada sale $6.000

Hace 50 minutos