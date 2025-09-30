30 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 1 de octubre

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

Por
El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó quiénes serán los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas que cobrarán este miércoles 1 de octubre de 2025.

Las promociones incluyen a cadenas como Carrefour, Coto, Día, Disco, Jumbo, Vea, La Anónima y Josimar.
Te puede interesar:

En qué supermercados pueden ahorrar los jubilados de ANSES en octubre 2025

ANSES: Asignaciones de Pago Único

El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributiva tienen tiempo de cobrar lo correspondiente hasta el 10 de octubre, sin importar la finalización de DNI.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses difundió las fechas de cobro de los jubilados que superan la mínima de acá a fin de año.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

Anses difundió las fechas de cobro de los beneficiarios de las PNC de octubre a diciembre.

PNC de ANSES: cuándo cobro en octubre, noviembre y diciembre 2025

Anses difundió las fechas de cobro hasta fin de año.

A tomar nota: se supo cuándo cobrarán los jubilados de la mínima de ANSES en octubre, noviembre y diciembre 2025

Las empleadas domésticas pueden cobrar la AUH si cumplen requisitos de aportes y límites de ingresos.

Empleadas domésticas: ¿puedo acceder a la AUH de ANSES en octubre 2025?

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 30 de septiembre

Los beneficios a los que pueden acceder las empleadas domésticas con ANSES.

Atención empleadas domésticas: a qué beneficios de ANSES pueden acceder en octubre 2025

Rating Cero

Soda Stereo ﻿vuelve al ruedo con cinco shows en Argentina y una gira mundial.

Soda Stereo adelantó que hará una gira mundial: qué países estarán incluidos

La Fiesta del Cine vuelve con precios muy accesibles para todos.

Vuelve la Fiesta del Cine a Argentina: desde cuándo y cómo comprar entradas a $4 mil

Doctor Strange, Spider-Man y Scarlet Witch no aparecen hace más de tres años.

El regreso más esperado de Marvel reveló cómo será su vuelta a las películas

Yanina Latorre quedó en evidencia tras el cruce de Evangelina Anderson.
play

Evangelina Anderson expuso a Yanina Latorre en vivo: "Contá quién es el hombre casado con el que salí"

Paulo Dybala ilusionó al mundo Boca con su sorpresivo gesto.

El sorpresivo gesto de Paulo Dybala que ilusiona al mundo Boca: "Cosas buenas llegan a quienes esperan"

Mauro Icardi y Leandro Paredes fueron compañeros en Paris Saint-Germain.

Icardi y Paredes tendrían un romance con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

últimas noticias

Tony Janzen Valverde Victoriano tiene 20 años.

Video: así detuvieron a Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio en Varela

Hace 58 minutos
Ibiza registró inundaciones.

Alerta en Ibiza: cerraron escuelas y playas por las intensas lluvias e inundaciones

Hace 1 hora
Ya puede consultarse el padrón electoral definitivo para octubre.

Dónde voto en las elecciones 2025: consultá el padrón electoral definitivo

Hace 1 hora
Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J.

Patricia Bullrich felicitó solo a la policía de Perú por la captura de Pequeño J: "Decisión y coordinación"

Hace 1 hora
El imputado era el líder de una organización de narcotraficantes en la villa Zavaleta.

La historia de Pequeño J, detenido e imputado por el triple femicidio

Hace 1 hora