Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 1 de octubre La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por







El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó quiénes serán los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas que cobrarán este miércoles 1 de octubre de 2025.

ANSES: Asignaciones de Pago Único El organismo comunicó que las beneficiarias de la Asignación de Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción, de la primera quincena con cualquier número de DNI percibirán sus montos hasta el 10 de octubre.