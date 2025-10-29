En medio de la disputa con Donald Trump, la FED bajó las tasas por segunda vez en 2025

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) volvió a recortar las tasas de interés y las ubicó entre un 3,75% y 4%, por lo que alcanzarán su nivel más bajo desde noviembre de 2022. La medida fue resuelta en medio de la tensión entre el titular de la institución, Jerome Powell, y el presidente del país norteamericano, Donald Trump.
En un comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto se refirieron a los movimientos económicos ya que señalaron que "los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado" después del recorte que se produjo en septiembre.
En tanto, advirtieron sobre los niveles de desocupación, aunque aclararon que se mantiene estable: "El crecimiento del empleo se ha desacelerado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se ha mantenido baja hasta agosto". No obstante, señalaron que "los riesgos a la baja para el empleo han aumentado en los últimos meses".
En este marco, 10 de los 12 integrantes de la FED apoyaron bajar la tasa de referencia en 25 puntos básicos, ya que se opusieron Stephen Miran, cercano a Trump que pidió un recorte de 50 puntos, además de Jeffrey R. Schmid, quien afirmó que debería mantenerse su nivel.
En tal sentido, ahora se espera que los tipos vuelvan a bajar en una reunión que se realizará el 10 de diciembre, debido a que FedWatch, una herramienta de CME Group, empresa estadounidense especializada en servicios financieros, estimó que hay un 92% de chances de que esto se produzca.