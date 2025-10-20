20 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Con este descuento de Cuenta DNI podés ahorrar un 20% todos los viernes: cuál es el tope y dónde utilizarlo

Al pagar con el QR de la app del Banco Provincia, se puede obtener hasta un 20% de reintegro en los comercios de barrio adheridos, una forma práctica de cuidar el bolsillo.

Por
Con este descuento de Cuenta DNI podés ahorrar un 20% todos los viernes: cuál es el tope y dónde utilizarlo

En la actualidad, la gestión de las finanzas personales ocupa un lugar central, y las promociones y descuentos ofrecidos mediante billeteras virtuales se consolidan como herramientas clave para reducir los gastos diarios. Estos recursos digitales brindan a los usuarios la posibilidad de acceder a ahorros significativos en sus compras habituales, convirtiendo una operación cotidiana en una oportunidad para cuidar el bolsillo. Esta tendencia de consumo inteligente impulsa el crecimiento de estas plataformas, que se transformaron en un componente esencial de la economía doméstica moderna.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  
Te puede interesar:

Este beneficio de Cuenta DNI se renovó en octubre 2025 y tiene cuotas sin interés: de qué se trata

Dentro del mercado argentino, la billetera virtual Cuenta DNI se distingue por su propuesta enfocada en el ahorro real. Desarrollada por el Banco Provincia, logró reunir una amplia base de usuarios gracias a su estrategia de ofrecer descuentos aplicables directamente al consumo cotidiano. Su éxito radica en la relevancia de sus promociones, centradas en rubros esenciales como supermercados, carnicerías y ferias, lo que permite que el beneficio llegue de forma directa al presupuesto familiar.

La preferencia por Cuenta DNI se explica por la constancia de sus beneficios y la simplicidad de su uso. Al integrar los descuentos con las compras diarias y permitir el acceso desde el teléfono móvil, la plataforma no solo fomenta el ahorro, sino también la digitalización de los pagos. En un escenario económico desafiante, continúa destacándose como una de las billeteras virtuales más valoradas por los argentinos para fortalecer su poder adquisitivo.

Cuenta DNI
Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Esta actualización optimiza las oportunidades de ahorro para quienes eligen la plataforma para realizar sus compras cotidianas.

Qué promoción tiene Cuenta DNI todos los viernes de octubre 2025

Durante octubre de 2025, quienes utilicen Cuenta DNI pueden acceder a un 20% de descuento todos los viernes en los comercios de cercanía que forman parte del programa. El beneficio contempla un tope de reintegro de $4.000 por jornada, alcanzable con compras de hasta $20.000.

La iniciativa busca impulsar el consumo en los negocios locales y fortalecer la economía de barrio. Para conocer qué establecimientos participan, los usuarios pueden consultar el sitio web oficial del Banco Provincia, donde se encuentra disponible el listado completo de locales adheridos.

El descuento aplica exclusivamente a los pagos efectuados con dinero disponible en la cuenta a través de la app, utilizando las funciones “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay. No se incluye a las operaciones realizadas por “Transferencia”, “Envío de dinero” ni mediante códigos QR pertenecientes a otras billeteras digitales.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en octubre 2025

Durante octubre, el Banco Provincia continúa acompañando a los bonaerenses con una serie de promociones exclusivas disponibles a través de la billetera virtual Cuenta DNI. Estas iniciativas buscan fomentar el consumo local, apoyar a los pequeños comercios y ofrecer un alivio económico a los usuarios mediante descuentos y facilidades de pago en distintos rubros esenciales.

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona, equivalente a un ticket de $15.000.
  • Universidades: hasta un 40% de descuento diario en comercios adheridos dentro de universidades bonaerenses, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia, sin tope de reintegro.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, sin límite de reintegro.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas en la app, en locales participantes.

De esta manera, el Banco Provincia reafirma su compromiso con la inclusión financiera y el fortalecimiento del consumo interno, brindando a los usuarios de Cuenta DNI beneficios concretos que facilitan la administración de sus finanzas personales y promueven el desarrollo económico local.

Cuenta DNI
Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias.

Este mes, los usuarios podrán disfrutar de un incremento en el tope de reintegro en comercios de cercanía del rubro alimentos, pasando de $6.000 a $8.000, lo que representa una excelente oportunidad para ahorrar en las compras diarias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La billetera virtual anunció nuevos beneficios para sus usuarios.

Cómo es el reintegro sin tope en farmacias y perfumerías que tiene Cuenta DNI en octubre 2025

La promoción forma parte del programa de beneficios que la billetera mantiene durante todo el mes.

Hasta el mismo domingo: cómo es el 30% de descuento que tiene Cuenta DNI para el Día de la Madre en octubre 2025

Las tasas varían entre operaciones presenciales y electrónicas,

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Los bancos ofrecen tasas que superan el 3% mensual en Inversiones

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

La billetera digital del Banco Provincia implementó nuevas mejoras este mes.

Cuál es el monto máximo diario que podés transferir desde Cuenta DNI en el final de 2025

La brecha entre ambos canales responde a la estrategia de los bancos por fomentar las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.000.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Rating Cero

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Leé más sobre los nuevos títulos agregados recientemente a Netflix
play

Con solo 5 episodios está conmoviendo a todos en Netflix y alcanzó a ser lo más visto: cuál es la serie del momento

Un futbolista campeón del mundo se separó de su pareja tras muchos años.
play

Nueva separación en la Selección argentina: qué futbolista se divorció tras 9 años casado

Joaquín Furriel confirmó su flamante romance internacional.

Joaquín Furriel confirmó su nuevo romance: quién es su flamante pareja internacional

Uno de los 24 participantes de MasterChef Celebrity será eliminado.

Llega la primera eliminación a MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen culinario

Wanda Nara habría buscado meterse entre Valentina Cervantes y Enzo Fernández.
play

Se filtró el picante mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández: "Escribime..."

últimas noticias

Con la confirmación de Spider-Man: Brand New Day, Marvel no solo cierra un capítulo pendiente, sino que también abre la puerta a nuevas historias que conectarán con proyectos futuros del UCM.

Marvel resolvería una escena post créditos que generó furor en los fans hace 8 años: cómo lo haría

Hace 5 minutos
El dólar oficial viene de una semana al alza.

Pese a la firma del swap con EEUU, el dólar vuelve a subir y se acerca a los $1.500

Hace 5 minutos
Las tasas varían entre operaciones presenciales y electrónicas,

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.500.000 pesos a 30 días en octubre 2025

Hace 10 minutos
El robo al Museo del Louvre tiene conmocionada a Francia.

Robo en el Louvre: apareció un video que muestra cómo se llevaron las joyas de Napoleón

Hace 17 minutos
“¡Dijeron que mantengamos las posiciones!”, se quejó Gaslypor radio

El inmediato reclamo de Gasly por radio tras el sobrepaso de Colapinto en el Gran Premio de Austin

Hace 19 minutos